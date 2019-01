Leipzig

Die zehn Musiker der Berliner Band Seeed haben ein weiteres Konzert in Leipzig angekündigt. Das gab der Veranstalter MAWI Concert am Dienstag bekannt.

Das Konzert am 19. Oktober in der Arena ist laut Veranstalter bereits ausverkauft. Dort spielen die Musiker um Peter Fox und Dellé einen Monat später, am 21. November, ein weiteres Konzert. Der Vorverkauf soll am Mittwoch beginnen. Auf der Tour werden auch neue Songs zu hören sein, die die Band aktuell produziert. Eine erste Single soll im Frühjahr veröffentlicht werden.

