Leipzig

In diesem Gesicht musste man versinken. Helle Augen, die träumen und Trauer tragen konnten. Ein Blick, der redete, wenn der Mund eisern schwieg. Die Haut blass, die Stirn hoch, der Mund sinnlich. Dieses Gesicht spiegelte Leben. Dieses Gesicht war eine Seelenlandschaft. Es passte zum Drama, zur Komödie taugte es eher nicht.

Hatte das mit Ingmar Bergman zu tun? Er war 47, sie 27, als beide Mitte der 60er zusammentrafen. „Persona“, jenes grandiose Psychospiel zweier Frauengesichter, gedreht in hartem Schwarz-weiß, war der Beginn von fünf gemeinsamen Jahren – und von Filmen, die die Norwegerin Liv Ullmann, Tochter eines früh verunglückten Luftfahrtingenieurs, zum Star machte. Mit der düsteren Faro-Trilogie („Die Stundes Wolfs“, „Schande“, „Passion“) zeigte sie, was Schau-Spiel bedeutet: Die Wirklichkeit des Augenblicks erfassen. So sagt sie es in „Wandlungen“, ihrer so wunderbar hellsichtig erzählten Autobiografie.

Also den Charakter in seinem Milieu, den Lebensumständen und inneren Verwerfungen zeigen. Lange her. Eine Zeit, in der menschliche Schattierungen noch wichtiger waren als schnelle, bunte Bilder. So segelte sie in Jan Troells faszinierendem Zweiteiler „Die Auswanderer“/„Das neue Land“ als schwedische Bäuerin Mitte des 19. Jahrhunderts mit Familie nach Amerika.

Große Darstellerkunst

Zur DDR-Premiere kam Liv Ullmann auch ins Leipziger „Capitol“. Eine zurückhaltende, warm lächelnde Schauspielerin an einem Abend, der sich ins Gedächtnis brannte. Einige Jahre später ging sie noch einmal mit Jan Troell in die USA, für „Zandys Braut“, eine herbe Romanze um einen einsamen Farmer, der sich eine Frau bestellt, die seine Sprache nicht spricht. Wie Liv Ullmann und Gene Hackman da miteinander umgehen, das ist umwerfend große Darstellerkunst.

Fünf Jahre lebte Liv Ullmann mit Ingmar Bergman im Haus auf Faro, bekam Tochter Linn (Schriftstellerin), dann war Schluss: „Sie war nicht mehr blind gegen seine Fehler und Schwächen Die Anbetung verschwand Er war weise und anregend, er war eitel und selbstgefällig Doch erst, als alles vorbei war, wurden sie wahre Freunde“, heißt es in „Wandlungen“.

Die private Beziehung endete, die filmische blieb – und reihte weitere Höhepunkte des psychologischen Kinos: „Szenen einer Ehe“, „Von Angesicht zu Angesicht“, „Herbstsonate“. Ingmar Bergman fand keine andere, die sich seelisch so hingab und entblätterte wie Liv Ullmann.

Aufarbeitung der Beziehung

Es war wie ein Zeichen, dass Bergman sein Muse auch für seinen Abschiedsfilm noch einmal holte, für das Kammerspiel „Sarabande“ (2003), in dem noch einmal das Paar aus den „Szenen einer Ehe“ in einem Haus zusammentrifft. Ein Nach-Ibsen, den nur Liv Ullmann spielen konnte.

Da hatte sie sich längst vom großen Meister abgenabelt, stand bei anderen vor der Kamera, ging wieder auf die Bühne, bekam Preise, führte auch selbst Filmregie und arbeitete 2000 mit „Die Treulosen“ verschlüsselt die Beziehung zu Bergman auf. Dass Hollywood nie etwas mit Liv Ullmann anfangen konnte, lag wohl daran, dass dort eher Poster als Gesichter gefragt sind. Das Theater war da anders.

Wenn von Liv Ullmanns Anfängen die Rede ist, geht es auch immer gleich um die Blindheit des Osloer Nationaltheaters. Die dortige Schauspielschule hatte die in Tokio Geborene (der Vater arbeitete für eine US-Firma in Japan), die seit Teenie-Zeiten immer nur auf die Bühne wollte, mehrfach abgelehnt. Erst als sie im Rogaland-Theater von Stavanger mit 18 Jahren die Anne Frank spielen konnte, ging der Vorhang zur Welt-Karriere auf. Ibsen, Shakespeare, Tschechow, die Klassiker, das war Liv Ullmanns Spiel-Schule. Die ist in jedem Blick, jeder Geste zu sehen.

2002 wurde bei ihr ein Hirnschlag und eine Herzkammer-Öffnung festgestellt. Nach der Operation erholte sie sich komplett wieder. Sonntag wird Liv Ullmann, die zwei Ehen beendete, 80 Jahre alt.

Von Norbert Wehrstedt