Macclesfield. Anwohner der englischen Stadt haben der Polizei am späten Samstagabend ungewöhnliche Geräusche auf dem Friedhof gemeldet. Die ortsansässige Polizei sei daraufhin zu dem Friedhof ausgerückt und habe dort tatsächlich Verdächtiges vernommen, im Grab mit der Aufschrift „Love will tear us apart“. „ Ian Curtis hat sich nicht im Grabe umgedreht, sondern nur indifferent mit den Schultern gezuckt“, erklärte eine Sprecherin. Man werte das als Reaktion auf das zeitgleiche Konzert der Joy-Division-Tribute-Band Transmission in Leipzig.

Das ist natürlich Quatsch, nur ein bisschen morbide Legende zur Einstimmung auf die morbide Legende von Joy Division. Aber was Transmission – The Sound of Joy Division da am Samstagabend in der ziemlich vollen Halle D des Werk 2 abgeliefert hat, war tatsächlich genau das: Abliefern, meilenweit weg von der wahnsinnigen Dringlichkeit und Zerrissenheit, die die nur zwei Alben von Joy Division aus den Jahren 1979 und 1980 noch heute besitzen.

Schwer für Tribute-Bands

Nun haben es Tribute-Bands natürlich nicht leicht, diejenigen, die sich mit Joy Division beschäftigen, ganz besonders: Erstens widmet sich ja die über allen Dingen stehende, beste Tribute-Band der Welt schon Joy Division (wenn auch immer nur für ein paar Songs am Konzertende, wenn „Blue Monday“ schon gespielt ist), zweitens macht es ihnen die zu covernde Musik nicht leicht – statt guter Laune und flotten Popnummern fast überall nur schleppende Depression.

Das schaurig Schwelgerische und immer ein bisschen zu Späte in dieser Musik birgt die Gefahr des Es-zu-beschaulich-Angehen-Lassens. Das perfekte Nachspielen tötet zudem den Geist des imperfekten Post-Punks.

Und dann ist da ja noch Ian Curtis, dieses Underground-Amalgam aus David Bowie, Lou Reed und Jim Morrison, dessen Legendenstatus seit seinem Tod 1980 Jahr um Jahr wächst. Gerade mal 23 Jahre wurde der Todessüchtige Curtis, genau wie Georg Büchner, schaffte es nicht mal in den „Klub 27“ – und da hatte Curtis schon einen Selbstmordversuch überlebt.

Endlich auftoupieren

All das macht es nicht leicht für Transmission. Dann aber wieder doch, denn die Leute und die Welt wollen, ja brauchen den Sound of Joy Division immer noch, wie der Andrang beim Konzert zeigt, das keine einmalige Gelegenheit ist, sondern zweimal im Jahr im Werk 2 stattfindet. Wenigstens ein Fitzelchen Joy Division abzukriegen, das wäre so schön. Endlich mal wieder die Haare bis unter die Decke auftoupieren und auch sonst outfittechnisch den einen oder anderen Kunst-(Leder-)Griff wagen: „We remember when we were young“ und „We were Strangers for way too long“. Um nicht aufzufallen, tragen sogar die Heizkörper an der Wand mattes schwarz.

Betont unsentimental wirkt das Intro, zu dem Ian Curtis riesig von der Bühne schaut, mit diesen so traurigen und so hellen Augen, die nicht uns sehen, sondern irgendwas, irgendwo. Gleich die ersten Töne klingen schon viel zu gut, kein Rumpeln, kein Dröhnen, „nur“ ein grandios tightes Schlagzeug und inszeniert wirkendes Gitarrenfeedback.

Hmm. Dass Peter Hooks Bass und Ian Curtis’ Gesang nicht ansatzweise erreicht werden: geschenkt. Das würde niemand erwarten. Dass die Band hier auf der Bühne aber so überhaupt keine Energie entwickelt (und damit ist nicht Tempo gemeint!), dass sie nach jedem Song für Sekunden in völlige Spannungslosigkeit verfällt und das schleppend Bedrohliche mit Lethargie verwechselt, dass ist wirklich schade.

“Love will tear us apart“

Da braucht sie dann auch nicht „Love will tear us apart“, diesen größten aller Anti-Hits, pseudo-engagiert anzukündigen. Vergebene Liebesmüh. Dann doch lieber „Isolation“ in der deutschen Version von Isolation Berlin!

Atlas Bird, der Vorband an diesem Abend, kann man mangelnden Einsatz keinesfalls vorwerfen. Das Trio aus Leipzig strebt mit theatralischem Powerrock auf große Festivalbühnen, vielleicht irgendwo zwischen U2, Placebo und Bon Jovi.

Ziemlich amtlich ist das, hat nur eben den Nachteil, dass es nach U2, Placebo und Bon Jovi klingt – also ziemlich genau dem Gegenteil dessen, wofür Joy Division steht: Unterstatement noch in der größten Not und genau deswegen unendliche Kraft.

Von Benjamin Heine