Seit 50 Jahren haben sie den Blues: Mama Basuto am Samstag im Geyserhaus

Leipzig. Sie sind die wahren 68er dieser Stadt. In jenem berühmten Jahr hob Sänger und Gitarrist Michael „Codse“ Malditz das „Mama Basuto Blues Ensemble“ aus der Taufe. Englische Namen waren gerade verboten, der Verweis auf Afrika dagegen ungefährlich. Auf den zweiten Blick passte er auch zur Musik, denn Malditz grub bei seinem Blues konsequent an den tiefschwarzen Wurzeln. Und dort, wo es nicht direkt afroamerikanische Helden wie Muddy Waters oder Willie Dixon waren, nahm er sich jene Weißen zum Vorbild, die ebenso traditionell spielten, John Mayall etwa oder Alexis Corner.

Das wahrte die Eigenständigkeit der Band auch dann, als Mitte der 70er ein gewaltiger Blues-Boom die langhaarige Jugend des Ostens erfasste. Die Bewegung liebte vor allem den harten Rockblues, wie er von Monokel, Freygang oder Zenit gespielt wurde. Mama Basuto hatten trotzdem gut zu tun. Ihre Basis war die „Centralhalle Gaschwitz“, für die Szene einer der kultigsten Orte südlich des Currywurstäquators.

Neben der Besetzungskonstante Codse war das Ensemble Auffangbecken und Durchlauferhitzer für viele markante Musiker. Im Gründungstrio spielte Uli Doberenz den Bass, später wichtig in der Folk-Bewegung, heute Chef des Rudolstadt-Festivals. Da waren die Schlagzeuger Gerhard „Fetz“ Pachsteffel und Wolfram Dix oder der Sänger, Gitarrist und Mundi-Virtuose Eberhard „Big Joe“ Stolle und viele andere.

Gemeinsam auf der Bühne mit Jack Dupree

Ende der 80er schien der roten Faden der Bandgeschichte gerissen: Die Protagonisten waren nach dem Wechsel der Mauerseite in der ostdeutschen Musik-Diaspora West gelandet. Es war der unvergessene Bassmann Hans „Erbse“ Moser (Freitod 2006), der die Band in Westberlin neu gründete. Sie waren damals Hausband des schwer angesagten „Hemingway“ und spielten dort unter anderem mit „Champion“ Jack Dupree.

Bald jedoch fanden sich alle in der Heimat wieder. Hier schreibt Malditz die Geschichte der Band bis heute fort. Das Konzert am heutigen Samstag im Geyserhaus leitet die Feierlichkeiten zum 50. ein. Neben der Stammbesetzung, die neben dem Frontmann noch Frank „kleine Glatze“ Traeger am Schlagzeug und Frank „Franz“ Taeubert am Bass umfasst, werden an diesem Abend die langjährigen Weggefährten Thilo „Blondie“ Klemm (Gitarre) und Michael „Massa“ Großwig (Piano, Saxophon) das musikalische Spektrum weiten. Man wird ja nicht alle Tage 50!

Mama Basuto Blues Ensemble, Samstag, 20 Uhr, UnterRock im Geyserhaus (Gräfestraße 25)

Von Lars Schmidt