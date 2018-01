So wird das Jahr 2018 im Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig

Im Jahr 2017 kamen 79.431 Besucher in das GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig. Damit verzeichnet das Museum im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von etwa neun Prozent. Hoch auch die Zahl der Neuanwerbungen. Insgesamt 2.095 waren es im vergangenen Jahr. Dies ist laut Museum die umfangreichste Erweiterung der Sammlungen seit der Wiedereröffnung des Museums Ende 2007.

Für das Jahr 2018 stehen insgesamt sechs neue Sonderausstellungen auf dem Programm:

2.6.-30.9.2018: CAROLEIN SMIT. L´amour fou

2.6.-7.10.2018: MADE IN DENMARK. Formgestaltung seit 1900

26.10.-28.10.2018: GRASSIMESSE. Internationale Verkaufsmesse für angewandte Kunst und Design

10.11.-13.10.2019: GEFÄSS/ SKULPTUR 3. Internationale Keramik seit 1946

29.11.-17.3.2019: TOGETHER. Die Neue Architektur der Gemeinschaft

29.11.-17.3.2019: GRASSI FUTURE. Visionen für den Leipziger Johannisplatz.

Bereits laufend sind noch bis zum 6. Mai 2018 die Sonderschauen "JASPER MORRISON. Thingness" und " DELFT PORCELAIN. Europäische Fayencen". Noch bis Herbst ist die große Sonderausstellung " BLUMEN FLOWERS FLEURS" zu besuchen.

Auch verschiedene Veranstaltungen sollen viele Besucher an den Johannisplatz locken - angefangen bei den großen Familienfesten der drei Grassimuseen am 4. Februar und 9. September, über die Museumsnacht am 5. Mai bis zum Keramikmarkt am 9. und 10 Juni 2018. Auch zum Wave Gotik Treffen plant das Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig diverse Sonderveranstaltungen. Die beliebte Veranstaltung "Trödel oder Kostbarkeit?", bei der Experten mitgebrachte Kunstgegenstände begutachten wird es ebenso wieder geben. Nächster Termin ist der 27. März 2018.

ar