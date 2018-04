Spinnerei-Rundgang: Ordnungsamt greift gegen Falschparker durch

Leipzig. Beim Frühjahrsrundgang in der Leipziger Baumwollspinnerei am kommenden Wochenende will das Ordnungsamt verstärkt gegen Falschparker vorgehen. Zuletzt habe es gehäuft Beschwerden wegen der Gefährdung von Fußgängern und Radfahrern gegeben, teilte die Stadt am Dienstag zur Begründung mit. Aufgrund der angespannten Parkplatzsituation vor Ort wird Besuchern empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Das Parken auf dem Spinnereigelände in Plagwitz ist teilweise verboten. Kostenfreies Parken sei aber auf dem Besucherparkplatz an der Saarländer Straße möglich, heißt es aus dem Ordnungsamt.

Der traditionelle Frühjahrsrundgang ist ein Treffpunkt der internationalen Kunstszene. Am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr öffnen die Galerien in der Baumwollspinnerei ihre Türen. Im vergangenen Jahr kamen rund 20.000 Besucher.

Infos zum Rundgang: www.spinnerei.de



Von nöß