Weltstar André Rieu ist zweifelsohne einer der international populärsten Musiker unserer Zeit. Als moderner „Walzerkönig“ von Mexiko bis Australien gefeiert, spielt André Rieu mit jährlich rund 600.000 Zuschauern in einer eigenen Liga und übertrifft damit sogar Superstars wie Bruno Mars, AC/DC oder Rihanna. Auf seiner Deutschland Tour 2018 konnte er nicht weniger als 107.000 Fans begrüßen, weswegen er auch 2019 für 17 Konzerte nach Deutschland zurückkehrt - am 2. Mai 2019, ab 20 Uhr spielt der Stargeiger in der Arena Leipzig!

Fotos vom Konzert mit André Rieu in Leipzig (2012)

Zur Galerie Leipzig. Es darf wieder getanzt werden: André Rieu kommt nach Leipzig. Nach seinem letzten Auftritt im Mai vergangenen Jahres zieht es den Violinisten am 16. Januar 2014 erneut in die Arena. 27 Konzerte plant der Niederländer für seine Deutschland-Tournee. Er wird auch in Dresden, Magdeburg und Rostock mit seinem 60-köpfigen Johann-Strauss-Orchester gastieren.

„Musik und vor allem der Walzer sind ein ganz wichtiger Teil meines Lebens“, sagt André Rieu. „Wenn ein Musikstück mein Herz berührt, wird es auch Ihres berühren. Diese herrliche Musik ermöglicht es mir, Lebensfreude und Humor in die Welt zu tragen. Bei meinen Konzerten ist alles erlaubt: Lachen, weinen, tanzen, singen. Emotionen sind das Geheimnis meines Erfolgs.“

Feuerwerk der Emotionen

In rund 100 Konzerten pro Jahr bietet Rieu perfektes Entertainment mit weltbekannten, romantischen und gefühlvollen Melodien sowie zahlreichen Überraschungen, viel Humor und hochkarätigen internationalen Solisten. Zusammen mit seinem 60-köpfigen Johann Strauss Orchester, dem größten privaten Orchester der Welt, tourt der charismatische Niederländer seit über 30 Jahren um die Welt.

Privat ist André Rieu seit über 40 Jahren verheiratet und lebt mit seiner Frau Marjorie auf einem romantischen Schloss aus dem Jahr 1452 in seiner Heimatstadt Maastricht in den Niederlanden. Das Paar hat zwei Söhne und fünf Enkelkinder.

André Rieu

Donnerstag, 2. Mai 2019, 20:00 Uhr

ARENA LEIPZIG

Am Sportforum 2, 04105 LEIPZIG

Karten im LVZ-Foyer in Leipzig, in allen LVZ-Geschäftsstellen, unter der gebührenfreien Ticket-Hotline 0800 2181050 und unter www.ticketgalerie.de