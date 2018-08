Leipzig

„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern“, soll Konrad Adenauer einmal gesagt haben. Es ist nicht belegt, ob Francis Rossi & Co. dieses Zitat des ersten Kanzlers der Bundesrepublik kennen – obwohl Rossi in dem Jahr geboren wurde, in dem Adenauer an die Macht kam: 1949. Dennoch musizieren Status Quo genau nach diesem Prinzip.

Eigentlich sollte es nur noch unplugged zugehen

Eigentlich hatten die britischen Hardrocker nach dem Tod des langjährigen Gitarristen Rick Parfitt im Jahr 2016 – und wohl auch angesichts des fortgeschrittenen Alters der meisten anderen Bandmitglieder – verkündet, nur noch akustische Konzerte im Stile von MTV unplugged spielen zu wollen. Konsequenterweise lautete der Name der letzten Tour vor zwei Jahren auch „The Last Night of the Electrics“. Doch offenbar waren viele Fans mit diesem Status Quo unzufrieden und schafften es alsbald, die Band dazu zu bewegen, wieder zu den E-Gitarren zu greifen. So heißt es in diesem Jahr: „Plugged in – Live and Rockin’!“

Nesthäkchen Richie Malone kämpft mit den Schweißperlen

Dementsprechend ist auch beim freitäglichen Auftritt von Status Quo auf der Bühne im Clara-Zetkin-Park der Stöpsel wieder drin. Nach einem kurzen Punk-Warmmacher durch „The Lamplighters“ aus Köthen betreten Rossi, Andy Bown, John „Rhino“ Edwards, Leon Cave sowie Richie Malone (der Parfitt seit zwei Jahren an der Rhythmusgitarre ersetzt) Punkt 20 Uhr das Podium – bei immer noch hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad. Zum Glück ist die Parkbühne von alten Eschen und Eichen umstanden, die etwas Schatten werfen. Das allein aber ist der Abkühlung nicht genug. Bereits nach dem traditionellen Opener „Caroline“ muss sich Malone – obwohl mit 32 das Nesthäkchen der Band – den Schweiß mit einem Handtuch vom Gesicht wischen. Auch das Publikum muss der Hitze Tribut zollen, einige der zumeist grau- bis weißhaarigen männlichen Besucher haben schon ihre Hemden komplett aufgeknöpft, während die Frauen sich auf den Bänken in der letzten Reihe mit ihren Eintrittskarten frische Luft zufächeln.

Urgestein Francis Rossi tänzelt unermüdlich über die Bühne

In seinem Element ist hingegen Francis Rossi. Der 69-Jährige, mit langer Hose und langärmligem Hemd bekleidet, tänzelt dauernd auf der Bühne umher, spielt dabei seine gewohnten drei Akkorde und erzählt zwischen den Songs gut abgehangene Geschichten in seinem schwer verständlichen Londoner Arbeiter-Slang. Wie etwa vor „Something Bout You Baby I Like“, das 1974 von Richie Supa geschrieben wurde, aber erst so richtig erfolgreich in den 80er-Jahren als Cover von Status Quo wurde.

Zum Ende der Show gibt’s die ganz großen Hits

Nach einem Medley bestehend aus „What You’re Proposing/Down the Dustpipe/Wild Side of Life/Railroad/Again and Again“ finden zum Ende der Show auch die ganz großen Hits statt: „In the Army now“, das Anti-Kriegslied von Bolland&Bolland, das ebenfalls erst als Status-Quo-Cover durchstartete und 1986 Platz eins in den deutschen Charts belegte. Und natürlich „Whatever You Want“, das es sogar bis zum Stadionlied bei Schalke 04 und zum Cover von Scooter (!) brachte.

Die Fans fordern „Burning Bridges“

Dann ist Zeit für die erste Zugabenpause. Auf die folgt – wie lautstark gefordert – „Burning Bridges“, das mit einem ausufernden Gitarrensolo ordentlich lang gerät. Schließlich heißt es schon „Bye, Bye“, denn offensichtlich muss es sich um halb zehn schon ausgerockt haben im Clara-Park. Aber das ist an diesem Abend kein Problem. Die große Party wird einfach im Anschluss auf den umliegenden Wiesen fortgesetzt. Die Hitze kann halt auch ihr Gutes haben.

Von Christian Dittmar