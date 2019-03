Leipzig

Der japanische Komponist Jo Kondo (geboren 1947) genießt in Mitteleuropa eine weitaus geringere Bekanntheit als der Amerikaner Morton Feldman (1926–1987). Kondo verkörpert ziemlich genau das Gegenteil des in seinen Verhaltensweisen wie in der Spieldauer seines fünfstündigen Streichquartetts ausladenden Feldman. Zumindest wenn man Steffen Schleiermacher glaubt, denn der beschreibt Feldman in Erinnerung an eine persönliche Begegnung 1986 als „groß, fett, laut – und gefräßig“ Wenn Schleiermacher die beiden in seiner Musica nova nun in einem Konzert vorstellt, ragt also gleich ein Vorurteil in den Raum. Aber diese Polarität von westlicher Massivität und fernöstlicher Feingliedrigkeit bricht schnell zusammen.

Ausschließlich Duos

In einer Werkreihe ausschließlich für Duos abwechselnd von zwei als spröde verrufenen Komponisten wie an diesem Abend erlebte man die Musiker des Ensembles Avantgarde wahrscheinlich noch nie. Aber so schlimm wird es dann doch nicht wie von Steffen Schleiermacher mehrfach angedroht. Er dankt nach dem Ende dieses „wunderlichen Programms“ für die „geduldige Aufmerksamkeit“.

Orientteppich statt Durchführung

Diese Anti-Haltung hat Methode, weil Schleiermacher dadurch die Aufmerksamkeit des diesmal ungerechterweise nicht so gut gefüllten Saals für die in ihrer Auszehrung immer mehr Schönheit offenbarenden Klänge der sieben kürzeren bis ganz kurzen Kompositionen weckt. Schleiermacher verzichtet in seinen Erläuterungen diesmal fast ganz auf historische und ästhetische Eckdaten. Das gehört zu seiner Konzert-Dramaturgie. Denn es geht ausschließlich um Stücke, die einen Kampf gegen narrative Form-Strukturen und Spannungssteigerungen ausfechten. „Patterns“ ist hier ein wichtiges Schlagwort. Also musikalische Modelle, die sich geringfügig ändern, abwandeln oder von den Interpreten in eine freie Zuordnung gesetzt werden sollen. Mit klassischen Entwicklungs- und Durchführungstechniken hat das nichts zu tun, wohl aber mit Feldmans Leidenschaft für Orientteppiche und deren Ornamenten.

Besonders gefordert sind an diesem Abend neben Schleiermacher selbst am Klavier die von der „Schneewittchen“-Hauptprobe aus der Oper herbeigeeilte Bratschistin Dorothea Hemken ( Feldmans The Viola in My Life III), der Schlagzeuger Stefan Stopora mit Kuhglocken (Kondos Three Songs of the Elderberry Tree, Drei Gesänge am Holunderbaum) und der Geiger Andreas Seidel (Kondos Strands III und Feldmans Spring of Chosroes).

Oft steht diese Musik

Anders als von Schleiermacher mit Freude am Widerspruch prognostiziert kommen die Hörer gut zurecht mit der musikalischen „Leere“, die sich in der formalen Kargheit und Konzentration als Fülle erweist. Oft steht diese Musik, äußert kaum Dynamik, hat keinen treibenden Puls. Die musikalischen Formen sind trotz des in den Duo-Stücken übereinstimmenden Materials durch Tempo oder im Zusammenklang so gedehnt, dass das Material keine Hilfestellung gewährt. Der Abschied vom Erzählerischen ist dabei dennoch oft nur Behauptung, weil beide Komponisten doch handlungsartige Assoziationen freisetzen. Kondos „Holunderbaum“ feiert eine Poesie der Nicht-Bewegung. Feldman schrieb „Two Instruments“ ausgerechnet für Horn ( Jochen Pleß) und Violoncello ( Matthias Schreiber). Performativer Dualismus pur.

Spätestens hier entdeckt man, dass in der Verweigerung von Fülle und schwelgerischem Format ein Anspruch auf Schönheit steckt. Das Resultat dieses leisen, schlanken und deshalb die Hörer auf sehr angenehme Weise fordernden Abends ist nicht Ermüdung, sondern Belebung, Inspiration und Spannung aus den komponierten Lücken.

Von Roland H. Dippel