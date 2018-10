Dresden/Leipzig

Ein imposantes Großprojekt: Mitwirkende aus zwei Kontinenten widmen dem Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs ihre Einstudierung von Benjamin Brittens überkonfessionellem „War Requiem“. Die Kreuzkirche Dresden (11. Oktober) und das Gewandhaus Leipzig (12. Oktober) waren die ersten Stationen der Konzertfolge, Auftritte in Südafrika folgen morgen im Linder Auditorium Johannesburg und am Freitag in der Eve (19. Oktober). Mitwirkende sind der Große Chor und Kinderchor der Singakademie Dresden, der Symphony Choir of Johannesburg und Mitglieder des Mädchenchores des Heinrich-Schütz-Konservatoriums Dresden. Es spielen das Landesjugendorchester Sachsen unter der künstlerischen Leitung von Milko Kersten und Sinfonietta Dresden.

Erika Szabo, Vorsitzende der Singakademie Dresden, nennt die Zahl von etwa 250 Mitwirkenden, deren Aufenthalt in Sachsen und Südafrika überwiegend durch private Gastfreundschaft ermöglicht wurde. Aufführungen humanistischer Bekenntniswerke von Hanns Eisler, Mikis Theodorakis und jetzt Britten bilden einen Repertoire-Schwerpunkt der Singakademie Dresden unter ihrem künstlerischen Leiter Ekkehard Klemm.

Bei einem Gastauftritt Ekkehard Klemms in Johannesburg entwickelte der südafrikanische Chorleiter Richard Cock die Idee zum pazifistischen Appell in Form einer Gemeinschaftsaufführung des „War Requiem“, das für die Weihe des Neubaus 1962 neben der im Zweiten Weltkrieg zerstörten alten Kathedrale von Dresdens britischer Partnerstadt Coventry entstanden ist. Am Beginn der „Musik gegen den Krieg“ erklingt die Chormotette „Wie liegt die Stadt so wüst“ des Dresdner Kreuzkantors Rudolf Mauersberger, eine erschütternde Klage über die Zerstörung Dresdens aus dem Jahr 1945.

Erinnerung an Nelson Mandela

Mit emotionaler Kraft erinnern diese Konzerte auch an den 100. Geburtstag von Nelson Mandela (1918–2013), den wichtigsten Aktivisten gegen die Apartheidpolitik und ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas. Das schließt das Gedenken an die unzählbaren Verbrechen des 20. Jahrhunderts ein. Schon bei der Uraufführung des „War Requiem“ 1962, in dem Britten zwischen die Verse der lateinischen Totenmesse Gedichte des 1918 als Soldat in Frankreich gefallenen britischen Schriftstellers Wilfred Owen gesetzt hat, war die internationale Besetzung der Solopartien ein Ausdruck von Sehnsucht nach Frieden in der ersten Hochphase des Kalten Kriegs.

Trotz des riesigen Aufgebots an Mitwirkenden meiden in den beiden ersten Konzerten die Chöre pathetischen Druck und verdickte Klangflächen. Man hört vom ersten bis zum letzten Takt das zutiefst packende Gegenteil. Es kommt zu einer gleichermaßen von innen beseelten wie mit Feinheiten pulsierenden Wiedergabe. Die Sängerinnen und Sänger meistern ihre schlanke und inhaltsbezogene Ausdeutung mustergültig. Transparent kontrastieren der intonationssichere Kinderchor und das vom Komponisten den beiden männlichen Solisten zugeordnete Kammerensemble zum großen Orchester für die liturgischen Messtexte.

Beeindruckende Wirkungen mit Röhrenglocken und den stark geforderten Trommeln im Schlagwerk, das Ekkehard Klemm und Milko Kersten fast wie herausgehobene Soloinstrumente behandeln, sind ebenso eindrucksvoll wie Brittens Instrumentation, welche hier alle Stimmen immer wieder zu umarmen scheint. Richard Cock und Claudia Sebastian-Bertsch lassen die Chöre an keiner Stelle zur anonymen Masse werden.

Weltliche Trauerkantate und sakrale Hymne erst im Wechsel, dann als Synthese: Andiswa Makama schwebt in warmen Sopranfarben über den lateinischen Sätzen der Partitur. Sie und das Kammerensemble, welches die unsentimentale und damit ideale Haltung von Daniel Ochoa und Siyabonga Maqungo für ihre Bariton- und Tenor-Soli aufgreift, rufen in den Hörern echte Anteilnahme wach. Der bewegte Applaus gilt den Erinnerungsanlässen und auf gleicher Höhe dem passioniert musizierten Meisterwerk Brittens.

Von Roland H. Dippel