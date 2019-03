Leipzig

Festschnallen an den Sitzplätzen, hieß es am Sonnabend im Showbühnen-Bereich auf der Manga-Comic-Con. Wegen Überfüllung herrschte schon am Vormittag Einlass-Stopp in Halle 1. Wer seinen Platz verließ, riskierte, nicht wieder eingelassen zu werden. Denn die Manga-Fangemeinde bejubelte auf der Leipziger Buchmesse ihre Stars.

Erstmals überhaupt ist der japanische Profizeichner Hiro Mashima live zu Gast in Deutschland. Der 41-Jährige erfand und zeichnete die Mangaserie „Fairy Tail“, die in der Welt der Magie spielt. Aktuell wird sie von einem anderen Künstler weitergeführt und Hiro Mashima arbeitet er am neuen Projekt „Eden’s Zero“.

Schon als Kind hat der Japaner Mangafiguren abgemalt. Mit 21 Jahren gab er sein Debüt als Manga-Profi. Heute zeichnet er jeden Tag zwölf Stunden, „und ungefähr drei Stunden am Tag daddel ich noch“. Für eine Manga-Seite braucht er fünf bis sechs Stunden, für ein Cover einen ganzen Tag. Fünf Assistenten hat er, die ihn bei den Hintergründen und bei der Fertigstellung seiner neuen Geschichten helfen. Obwohl er nicht gern unter vielen Leuten ist, hat er sich für die Manga Comic Con auf der Leipziger Buchmesse zwei Tage Zeit genommen. Er beantwortet Fragen seiner begeisterten Anhänger und gibt auch eine kleine Vorführung im Livezeichnen. Auf die Frage, ob er wieder nach Deutschland kommen will, antwortet er „auf jeden Fall“.

Gabel, Hexe, Wurm

Ebenfalls begeistert aufgenommen wurde am Sonnabend der amerikanische Fantasy-Zeichner Christopher Paolini. Der 35-Jährige war seit 2011 nicht mehr in Deutschland. „Ich habe eine Pause gebraucht, eine Auszeit“, berichtete der Mann aus Montana, wo derzeit 33 Grad Frost herrschen und zwei Meter Schnee liegen. Mit 15 Jahren fing der Sohn eines italienischen Vaters an, seine „Eragon“-Geschichten zu verfassen. Als er 28 war, hatte er sagenhafte 34 Millionen Bücher verkauft.

Bereits in den nächsten Tagen will Paolini einen großen Science-Fiction-Roman fertigstellen und demnächst veröffentlichen. In Europa ist er derzeit mit seinen gerade erschienenen Kurzgeschichten „Die Gabel, die Hexe und der Wurm – Geschichten aus Alagaesia“ unterwegs. Darin hat erstmals auch seine Schwester Angela eine Geschichte geschrieben, die außerdem Vorbild für die Kräuterhexe Angela ist.

Wettbewerb der Cosplayer

Für große Begeisterung sorgte am Nachmittag auch der Wettbewerb der Kostümbegeisterten. Den ganzen Nachmittag stellten sich Einzelstarter, Paare und Gruppen dem Publikum vor. Bevor am Abend die Sieger verkündet wurden, gab es eine Lichtschwert-Show zu bewundern.

