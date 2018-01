Surreale Kopfkino-Landschaften: Neues Album der Leipziger Band Neun Welten

Leipzig. Wenn ihnen irgendetwas fremd ist, dann jede Form von diesseitiger Hektik. Neun Welten gehen die Dinge ruhig an. Die Weltesche der nordischen Mythologie, die sich durch neun Lebens- und Todeswelten zieht, ist auch nicht an einem Tag gewachsen.

Im Sommer haben sie der staunenden Gemeinde ihr neues Album „The Sea I’m Diving In“ vorgestellt. Sie haben sich dafür sechs Jahre Zeit gelassen. Nach den Meisterwerken „Vergessene Pfade“ (2006) und „Destrunken“ (2009) wurde allerorten der internationale Durchbruch in der kleinen, aber eng vernetzten Dark-Folk-Szene prophezeit. Doch genau an der Stelle, wo alle von ihnen erwarteten, nun gnadenlos den Hebel auf „Durchstarten“ umzulegen, legten sie erst einmal alle Hebel aus der Hand. Sie zogen sich zurück, hinterfragten ihre Musik. Komponierten und probierten, suchten, fanden und verwarfen. Sie trennten sich von Flöte und Schlagzeug, dafür wagte Gitarrist Meinolf Müller den Schritt ans Gesangsmikro.

Was nun entstanden ist, wurzelt im selben Ansatz, aber es unterscheidet sich gründlich von den Vorgängern. Sie haben ihre elegisch-atmosphärischen Stimmungsgemälde nun einer gewissen Dynamik geöffnet. Ohne ihre Grundstimmung aufzugeben, stecken die komplexen Kompositionen jetzt voller Kraft und offenbaren in schwelgerisch-ausufernden Finals jene zwingende Dramatik, wie sie für den Postrock typisch ist. Dafür wurde der rein akustische Weg verlassen und die Gitarre wieder eingestöpselt. Entstanden sind Songs, in die man sich hineinfallen lassen möchte und innig wünscht, sie mögen nie zum Ende kommen. Wesentliches Element des Klangs bleibt die Violine von Aline Deinert, die Schwarzromantikern auch von Bands wie Die Kammer, Empyrium und Haggard bekannt ist. Wenn David Zaubitzer dazu sein Cello auspackt, entstehen sonore Ebenen von Mystik und Tiefe, die Musik wird zum Soundtrack für surreale Landschaften, die das Kopfkino zu produzieren beginnt.

Gleichermaßen weltabgewandt

Für die Bühnenpräsentation dieser Werke gibt es in dieser Stadt wohl kaum einen besseren Ort als das UT Connewitz. Nach den sechs Jahren, die Neun Welten für das Album brauchten, nimmt es kaum Wunder, dass zwischen Veröffentlichung und offizieller „Record Release Party“ auch wieder sechs Monate vergangen sind. Gut Ding will eben Weile haben. Sie haben sich ihre österreichischen Brüder im Geiste Dornenreich eingeladen. Beide gehören zu jener gar nicht so kleinen Gruppe von Bands, die über klassischen bitterbösen Black Metal zum introvertierten Dunkel-Folk fanden. Die Vorgängerband von Neun Welten hieß Insomnia Astrorum und sie klang auch so. Szenegänger hören seit jeher beides, es beruht auf ähnlichen mythologischen Wurzeln und ist gleichermaßen weltabgewandt.

Vor kurzem wurde Leipzigs Großer Preis auf Eis gelegt. Zu wenig Leute hatten Interesse an der „Band des Jahres“. Wahrscheinlich hatte keiner der einschlägigen Auskenner, die ihre Stimme abgeben durften, Neun Welten auf dem Zettel. Und wahrscheinlich läge den dreien auch herzlich wenig daran, ein solches Voting zu gewinnen. Dennoch sind Neun Welten eines der wichtigsten Ensembles der Stadt. Wenn auch keine Band des Jahres: Sie denken nicht in so lächerlich kurzen Spannen.

Neun Welten, davor Dornenreich, Samstag, 21 Uhr, UT Connewitz (Wolfgang-Heinze-Straße 12a). Das Album „The Sea I’m Diving In” ist bei Prophecy Productions/Soulfood erschienen.

Von Lars Schmidt