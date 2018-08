Leipzig

Am Freitag eröffnet als erstes Leipziger Theater das Lofft die neue Spielzeit. Das besondere daran, neben dem vergleichsweise frühen Zeitpunkt: Die freie Bühne hat eigentlich keine Bühne. Zwar sollte die anstehende Saison schon im neuen Domizil auf der Baumwollspinnerei stattfinden, doch machten bekanntermaßen Bauverzögerungen dem einen Strich durch die Rechnung. Und das zu einem Zeitpunkt, als der Spielplan schon in Sack und Tüten war. Wie man damit um- und die sich auftuenden Probleme angeht, ist nur eine der Fragen, die sich da stellen mögen. Was tun und wie? Resignation oder Aktionismus, mit dünner Haut oder dickem Fell? Am Freitag jedenfalls hat erst einmal „Am Rand der Epidermis“ Premiere.

„Den Spielbetrieb nicht aufrecht zu erhalten, war für uns keine Option“, sagt Anne-Cathrin Lessel, Produktionsleiterin des Lofft. Was sehr bestimmt klingt – die Schockstarre, die am 23. Januar partiell geherrscht haben mag, als die Nachricht eintraf, dass es mit dem Umzug auf die Baumwollspinnerei in diesem Jahr nichts mehr wird, kann man sich dennoch gut vorstellen. Natürlich, räumt Lessel ein, habe es Diskussionen gegeben, wie mit der Situation umzugehen wäre. Spielen trotz allem, war indes schnell Konsens im Lofft-Team.

Nur wo? An einem Ort oder verschiedenen? Irgendwo in einem festen Provisorium oder im Nomadenstatus, von Bühne zu Bühne ziehend? Oder vielleicht doch noch weitere Monate in der ja schon Jahre währenden Zwangsehe mit dem im selben Haus befindlichen Theater der Jungen Welt verharren?

Eine Geste der Solidarität aus dem Westflügel

„Das TdJW wollte unbedingt unseren Saal übernehmen“, erzählt Lessel: „Der fiel also schon mal weg. Als Übergangslösung wurde uns die kleinere Bühne des Theaters in der Demmeringstraße angeboten, die aber natürlich auch nur für kleinere Produktionen praktikabel ist. Für die größeren Inszenierungen haben wir dann erst nach einer festen Interimslösung gesucht. Haben unter anderem den Kohlrabizirkus, die Peterskirche, Kellertheater und die alte Ballettschule der Oper ins Auge gefasst. Aber auch das scheiterte jeweils aus ganz verschiedenen Gründen. Also blieb noch die Option wechselnder Spielstätten. Wir haben dann 20 Leipziger Locations angefragt, die eventuell in Frage gekommen wären.“

In Frage kam unter anderem auch der Westflügel: „Die waren übrigens die ersten“, ergänzt Lessel, „die von sich aus an uns heran traten mit dem Angebot, ihre Bühne zu nutzen. Das hat uns sehr gefreut, diese Geste der Solidarität.“ Wohl auch, weil sie allzu inflationär in der Stadt nicht auftritt.

Aber sei es, wie es sei: Bis dann im März nächsten Jahres der Umzug in die Baumwollspinnerei tatsächlich stattfinden soll (man ist diesbezüglich im Lofft ungetrübt optimistisch), spannt sich das aktuelle Programm von der Demmeringstraße (vom Lofft jetzt als „D22“ geführt) über den Westflügel bis zum Westbad. In letzterem Saal ist etwa im Dezember das „Massaker von New Leipzig“ zu erleben, die neue Produktion mit dem Ensemble Bryckenbrant. Wer Arbeiten der Berliner kennt, weiß, worauf man sich gefasst machen kann. Auf ein „Behinderungstheater“ nämlich, das im konkreten Fall einen „Theaterwestern“ verspricht, der so einige bildungsbürgerliche Theaterkonventionen genüsslich über den Haufen schießen dürfte.

Es gab auch Kröten zu schlucken

Womit man auch schnell bei Sebastian Weber, seiner Dance Company und der Inszenierung „Cowboys“ wäre. Ein Tanztheater-Shoot-Out über den geistigen Amoklauf des neuen Rechtspopulismus. Die Produktion, die als letzte Ausnahme noch auf der alten Lofft-Bühne, quasi beim Vernunftsehe-Ex im TdJW stattfindet, hat am 12. Oktober Premiere. Während wiederum die ehemalige Bühne des Kinder- und Jugendtheaters in der Demmeringstraße mit „Love Me Harder“ zum „erotischen Schmusesalon“ (Programmblatt) wird, wenn dort das Performancekollektiv Chicks sich an einer „queeren, fluiden Version männlicher Erotik“ versucht (Premiere: 25. Oktober).

Nur drei Beispiele aus einem Programm, das auch wieder Produktionen der Werkstattmacher sowie des Inklusionstheaters vom Leipziger Tanzlabor umfasst. Für ein Theater ohne Theater ziemlich beachtlich. Und ja, natürlich: Es gab auch Kröten zu schlucken, Verzicht zu üben. Lessel: „Klar musste ob der Situation vieles unter den Tisch fallen oder verschoben werden. Letzteres betrifft zum Beispiel Arbeiten mit den Choreografinnen Alma Toaspern und Irina Pauls oder dem Regisseur Tobias Rausch, auf die wir uns sehr gefreut hatten. Unsere Beteiligung bei der Euro-Scene wie auch das Tanztausch-Festival fallen in diesem Jahr aus. Auch können wir vorerst das so wichtige und gut etablierte Profitanztraining nicht fortsetzen.“

Und doch, trotz allem – es steht ein Programm. „Wir haben“, ergänzt die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Carola Arndt, „aus der Not eine Tugend gemacht. Wir sind froh, diese Übergangsphase spielen zu können.“ Und gleich das Eröffnungsstück verspricht einiges. „Am Rand der Epidermis“ ist eine Produktion der Hamburger Glitch AG, eine Theaterhäutung, die das Skalpell am „Grenzorgan Haut“ ansetzt, um den darunter befindlichen Corpus aus „Biologie, Performance und Poesie“ freizulegen.

Glitch AG: „Am Rand der Epidermis“, Freitag und Samstag, je 20 Uhr, D22, Demmeringstraße 22, Eintritt 9/6 Euro. Am Samstag liest vor der Vorstellung um 18 Uhr Tobias Prüwer in der D22 aus seinem Buch „Welt aus Mauern“ vor, Eintritt frei.

Von Steffen Georgi