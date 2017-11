Theater trifft Virtual Reality

Leipzig. Bei der Wahrnehmung von Realität können gewisse Gegenstände schnell die klare Sicht verwischen. Smartphones zum Beispiel. Eine unspektakulär-alltägliche Ablenkung – im Gegensatz zu Virtual Reality, dem faszinierenden Vorgaukeln von Wirklichkeit durch 360-Grad-Filme, bei denen sich der Zuschauer unter einer Spezial-Brille mitten im Geschehen wähnt. Dieser Wechsel zwischen gefühlter und tatsächlicher Realität fasziniert Schauspielerin Susanne Bolf und Filmproduzent Richard Schut so, dass sie ein Spiel daraus machen – kommenden Mittwoch hat ein Filmtheater-Experiment Premiere, das es zumindest in Deutschland noch nie gab.

„Sisters“ dreht sich um die ungleichen Schwestern Marie und Juliane (Bolf und Anne Rab). Die Begegnung am Bahnhof, an dem Marie mit ihrem neuen Partner aus dem Zug steigt, beginnt in einer mit 3-D-Rundum-Technik abgedrehten Sequenz und nimmt ihren Verlauf auf der Bühne – bis ein weiterer Filmschnipsel eingeflochten wird und alles zu einem improvisierten Ende findet.

Bolf und Schut, die unter dem Namen The Power Of Moo Kunst machen, gehen in dem neuen Projekt spürbar auf, betreiben Erweiterung von Technik und Wissen, besuchen Festivals wie die Zukunftskonferenz „Brave New World“ im niederländischen Leiden und präsentieren bei vielen Events 360-Grad-Kurzfilme; dabei verbinden sie die VR-Technik mit Impulsen außerhalb der Spezialbrille. Lässt ein Film den Zuschauer glauben, er sitze beim Friseur, schnippt neben ihm tatsächlich eine Schere. Ein Kniff, mit dem Schut/Bolf kürzlich bei einem Halloween-Horror-Wettbewerb den ersten Preis gewonnen haben. „Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist“, sagt die Schauspielerin zwinkernd.

Ort für „Sisters“ ist das LEAVR-Kino in der Leipziger Media City, die benötigte VR-Brille wird gestellt. „Wenn das Publikumsinteresse stimmt, planen wir eine Doppel-Vorstellung pro Monat“, kündigt Schut an. Karten für das ungewöhnliche Experiment sollte man sich früh sichern, denn das Kino, das jedem Gast eine 360-Grad-Drehung auf seinem Sessel ermöglicht, verfügt nur über 25 Plätze.

Premiere am Mittwoch, 19 und 20.30 Uhr, Altenburger Straße 15; nächster Termin am 20. Dezember; Karten für 15/ermäßigt 10 Euro können per Mail an tickets@thepowerofmoo.com bestellt werden.

Von Mark Daniel