Leipzig

Im Nachhinein ist es fast merkwürdig, dass bis jetzt keine Theatermacher auf die Idee gekommen sind, die seit drei Jahrzehnten erfolgreichen Computer-Abenteuerspiele auf eine Bühne zu holen. Umso bemerkenswerter ist daher das Format, dass die Theaterturbine am Freitag erstmals in der naTo aufgeführt hat: Wie es bei dem Leipziger Improvisationsensemble üblich ist, entwickeln die Spielerinnen Sarah Arndtz und Anne Rab sowie Musiker Lothar Hansen (alias Popsänger Lot) ihre Geschichte unter der Überschrift „Heroes“ zwar spontan. Doch dabei müssen sie nicht nur wie sonst auf die Stichwortgeber aus dem Publikum reagieren, sondern auch noch ein paar vorbereitete Rätsel in die sich fortspinnende Handlung einweben.

Schon am Einlass erhalten einige Gäste Lego-Steine, ohne zu erfahren, wozu. „Passen Sie gut darauf auf“, bittet lediglich bald darauf Sarah Arndtz, als sie im Rampenlicht steht. „Meine Kinder sind sonst untröstlich.“ Ein Name, ein Arbeitsort, ein unsichtbares Ding auf Arndtz’ Hand sollen die Besucher benennen: Sophia, Baustelle, Kaninchen – los geht’s.

Bei der Premiere plätschert die Handlung zunächst etwas dahin. Immerhin ist es auch nicht so einfach, den Bogen von den Bauarbeiten an einem alten Bauernhof in Richtung Adventure- und Fantasy-Welten zu spannen. Doch es gelingt, als Sophia im Hühnerstall ein Ei findet, das größer als das einer durchschnittlichen Henne ausfällt. Nein, kein Osterhase schlüpft bald heraus, auch wenn Anne Rab mit ihren Händen Kaninchenohren zu gestikulieren scheint. Es ist ein Drachenbaby – von einem Zuschauer Vladimir getauft.

Natürlich kein Versehen

Von der Drachenmama erfährt Sophia, dass sie auserwählt sei. „Es rüttelt sich, es schüttelt sich, es macht ein Häufchen unter sich“, reimt das Ungetüm. „Könnt ihr mir helfen, Vögel des Waldes?“, fleht Sophia. Spot auf die Sitzreihen. Erst allmählich kapiert das Publikum, dass es nun dran ist. „Ihr habt zwei Minuten zur Lösung des Rätsels“, sagt Zeitmeister Lot. Ab jetzt fängt es wirklich an, Spaß zu machen. Unruhe macht sich breit, als Lot „noch eine Minute“ androht. Doch endlich erlöst eine Zuschauerin die Menge: „Ein Sieb!“

Bald werden die Gäste als Fledermäuse gebraucht, als Meerjungfrauen und schließlich als Schlosser, die ihre Lego-Steine zu magischen Schlüsseln zusammenbauen. Es fühlt sich tatsächlich gut an, der Heldin und ihrem kleinen Drachen dabei zu helfen, das Schwert von Bogulund zu finden und den bösen König aus dem Osten zu besiegen. Dass Vladimir phasenweise plötzlich Fridolin und Bogulund auf dem Rückflug auf einmal Bulgur heißt, ist natürlich kein Versehen, wie alle zunächst glauben. Das wird klar, als eine Zuschauerin zum Schluss nach dem Titel des Stücks gefragt wird: „Fridolin, äh, Vladimir in Bulgur“. Ist doch klar.

Von Mathias Wöbking