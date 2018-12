Leipzig

Bachs Weihnachtsoratorium steht und fällt mit den Chorälen. Zumal dann, wenn es, wie in diesem Jahr von den Thomanern, komplett aufgeführt wird. Also alle sechs Kantaten, die liturgisch die Zeit bis zum Epiphaniastag am 6. Januar abdecken, hintereinanderweg musiziert werden – wofür Bach sie nicht geschaffen hat. Darum bedürfen sie einer ästhetischen Klammer, einer emotionalen Verbindung über alle Festtags-Grenzen hinweg. Und die zeigt sich oft am deutlichsten in den Chorälen. Sind die auf Effekt gebürstet, zerfällt auch der Rest. Sind die belanglos, erreichen auch die anderen Chöre und Arien schwerlich die Seele des Zuhörers. Bleiben sie technokratisch kalt, lässt dies auch alles Übrige.

Sie geht fast immer auf diese Rechnung, aber selten nur so glatt wie beim Weihnachtsoratorium in der gestopft vollen Thomaskirche am Freitagabend. Schlicht legt Thomaskantor Gotthold Schwarz die Choräle an, lässt den Text die Linie formen und den Affekt den Klang – alles aus der sozusagen emotional wohltemperierten Mitte heraus. So kommen seine Choräle ohne marktschreierische Extreme aus, ohne manierierte Überbetonung und ohne sentimentales Stauen.

Selbstverständlich, flüssig – normal

Ganz selbstverständlich klingen sie, flüssig – normal. Dabei sind sie bei genauerem Hinhören durchaus detailversessen durchgearbeitet, findet jede Nuance des Textes tönenden Widerhall und jeder einzelne seine individuelle Gestalt zwischen Zärtlichkeit und Glück, banger Ratlosigkeit und triumphaler Erlösungsgewissheit – auch zwischen den virtuos ausgestalteten großen Choral-Tableaus und den denkbar schlichten vierstimmigen Sätzen.

Doch was heißt schon denkbar schlicht im Werk des größten aller Thomaskantoren? Wenn es Musik gibt, in der wirklich jede Stimme gleichberechtigt ist, dann ist es diese. Und wie die Thomaner da gleichzeitig jeweils vier Melodien entwickeln, jede einzelne subtil ausgestalten und für die Ewigkeit in Stein meißeln, dabei doch immer dem Text den Vortritt lassen mit ihrem glockenhellen Knaben-Klang, sensibel getragen vom parallel musizierenden Gewandhausorchester, das kommt der Vollkommenheit schon ziemlich nahe.

Das ist nicht in jedem Detail dieser Aufführung so. Gerade am Anfang hört man den Jungs auf der Empore durchaus die enormen Strapazen einer jeden Adventszeit an. Da kneift schon mal ein Sopranist unschön einen Spitzenton ab, stolpern die Männerstimmen bereits im Eingangschor eher gehetzt als froh ins „... locket“. Auch im Gewandhausorchester glänzt nicht alles makellos, und bei den Solisten überzeugt – trotz solider Koloraturen – weder der näselnde Arien-Tenor Markus Schäfer noch der zur Vergröberung neigende Bassist Klaus Häger.

Lautere Natürlichkeit

Aber die lautere Natürlichkeit des Musizierens, die die Choräle adelt, sie durchfärbt insgesamt sehr überzeugend auch den Rest. Da scheucht Schwarz seine Zöglinge mit halsbrecherischen Tempi (nach knapp zweidreiviertel Brutto-Stunden sind alle sechs Kantaten schon wieder Geschichte) durch die enorm anspruchsvollen Virtuosen-Sätze, durch „Ehre sei Gott“ und „Herrscher des Himmels“, durch „Ehre sei dir, Gott, gesungen“ und „Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben“. Und doch klingt da nichts gehetzt, sondern bricht sich eher adventlicher Übermut prachtvoll funkelnd Bahn.

Beim Gewandhausorchester verhält es sich kaum anders. Die meist fabelhaften obligaten Solisten, Konzertmeister Andreas Buschatz mit seinem satten Virtuosenton bei schwereloser Beweglichkeit, Katalin Stefulas und Hanna Rzepkas prachtvolle Flöten, Philippe Tondres und Thomas Hippers geschmeidige Oboi d’amore, Gundel Jannemann-Fischers und Marie-Christine Gitmanns sinnliche Englischhörner, Jonathan Müllers, Michael Schlabes’ und Gunter Navratils Trompeten-Prunk und meist auch die Hörner von Ralf Götz und Julian Schack – sie alle reagieren fein auf die Vorgaben, die Schwarz und die Thomaner machen. Und sie erzeugen gemeinsam mit dem Ensemble einen Orchesterklang, der kaum je den Wunsch nach Originalinstrumenten aufkommen lässt.

Auch und gerade in den Arien, die transparent und doch farbenprächtig fließen. Selbst in den Rezitativen, die Patrick Grahl nach leichten Spitzenton-Problemen zu Beginn alsbald zu unmittelbar zum Herzen sprechenden musikalischen Sprach-Juwelen poliert. Auch er ganz natürlich und ohne jedes eitle Getue. Auf Augenhöhe singt Elvira Brill die Alt-Arien und -Rezitative. Warm und heimelig wärmt „Bereite dich, Zion“ die Seele, zärtlich liebkost sie „Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh.“ Der Sopranistin Dorothee Mields gelingen ebenfalls wunderbar innige Momente – wenngleich ihre Höhe diesmal zur Schärfe tendiert.

Aus alledem allerdings macht Gotthold Schwarz am Pult ein Weihnachtsoratorium, das weit mehr ist als die Summe seiner Einzelteile. Weil er es aus einem Guss musiziert, die sechs Kantaten auf einen gewaltigen großen Atem nimmt. Weil seine musikalische Rhetorik dabei ohne billige Effekte auskommt und ohne eitle Selbstdarstellung. Kurzum: Weil seine souveräne Gestaltung dem Werk dient und seiner Botschaft und die sechs Kantaten dadurch gefühlt doch ziemlich schnell schon wieder vorbei sind.

Angesichts dieses Umstandes braust der Schlussapplaus dann am Freitagabend doch etwas zu schnell und erleichtert los.

Weitere Aufführungen: 15., und 16. Dezember 2018, jeweils 17 Uhr. Beide Konzerte sind – natürlich – ausverkauft.

Von Peter Korfmacher