Leipzig

Noch lange nach der Lesung signiert Zsuzsa Bánk im Saal ihre Advents-Geschichte „Weihnachtshaus“ (Edition Chrismon). Im Literaturcafé scharen sich inzwischen die Gäste um eine große Torte aus dem Café Grundmann, auf der „ Literaturhaus Leipzig“ zu lesen ist und „Schlüsselübergabe am 29.11.2018“.

Birgit Peter, nach fast 16 Jahren scheidende Programmleiterin und Geschäftsführerin des Kuratoriums Haus des Buches wird sie gemeinsam mit ihrem Nachfolger anschneiden. Und noch immer, das Glas Sekt schon in der Hand, weiß niemand, wer es sein wird. So viel Geheimhaltung klappt selten in Leipzig.

„Bestimmende Person des Verlags“

Der große Saal im Haus des Buches war am Donnerstagabend randvoll besetzt mit Vertretern der Buchbranche, von Verlagen, Vereinen und Stadtpolitik. Autoren, Geschäftspartner und Stammgäste sind gekommen – alles, was Rang und Bücher hat. Und manch einer zeigt sich überrascht von der Anwesenheit der Führung des Wallstein-Verlags aus Göttingen.

Bis klar ist: Thorsten Ahrend heißt der Neue. Er wird Geschäftsführer des Kuratorium, das künftig Literaturhaus Leipzig e.V. heißt. Gleichzeitig bleibt der 58-Jährige bei Wallstein Leiter des Literaturprogramms, Mitglied der Geschäftsführung und Gesellschafter – und damit „bestimmende Person des Verlags“, wie Verleger Thedel von Wallmoden sagt.

Rückkehr nach 20 Jahren

Ahrend freut sich auf die „reizvolle und ehrenvolle Aufgabe“ in einer Stadt, die er „ein bisschen“ kennt. Hier hat der gebürtige Rostocker Germanistik studiert, hat – zusammen mit Birgit Peter – bis 1994 bei Reclam und bis 1997 bei Kiepenheuer gearbeitet, bevor er 1998 nach Frankfurt am Main zu Suhrkamp ging und 2004 zu Wallstein.

So herzlich, anerkennend und auch etwas wehmütig die Abschiedsworte an diesem Abend für und von Birgit Peter sind , so zustimmend wird die Entscheidung für ihren Nachfolger Thorsten Ahrend aufgenommen. Als Lektor der Gegenwartsliteratur ist er bekannt, geachtet und bestens vernetzt. Er kennt sich im Literaturbetrieb ebenso aus wie in der neuen alten Heimat. Seine Wohnung im Leipziger Osten hat er schon bezogen.

Von jaf