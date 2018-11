Leipzig

Von der Decke und den Wänden tropft das Wasser, die Band ist seit fast zehn Minuten verschwunden, doch noch immer klatschen, rufen und grölen ihre Anhänger vor der Bühne und fordern Reinkarnation. Es hilft also nichts. Kurz vor halb elf müssen die vier Mitbegründer der Hamburger Schule noch mal raus, um ihre letzte Zugabe zu spielen: „Die Unendlichkeit“ - Titelsong des aktuellen Albums.

Sicher, sie sind alt geworden, die Herren von der Elbe, doch Tocotronic ist das ziemlich egal und auch ihre Jünger, die meisten von ihnen sind ja einen ähnlichen Altersweg mitgegangen, lassen in den Konzerten alle Hoffnung fahren und tauchen noch einmal ein in ihre ge- oder verlebte Jugend und tragen ihre musikalischen Helden auf einer Welle der Sympathie durch den langen Abend. Und natürlich sich selbst, gerne auch buchstäblich beim beliebten Sport des Crowdsurfing, während von der Bühne Gitarren und Schlagzeug in bisweilen brachialen Geschrammel ihren Sound in Richtung Publikum schleudern.

Politische Aufladungen vieler Tocotronic-Songs

„Aber hier leben, Nein Danke“ grölt ein ausverkauftes Publikum den fast schon gerührten Bandmitgliedern Dirk von Lützow, Jan Müller, Arne Zank und Rick McPhail entgegen. Es ist wahrscheinlich die Hymne, in der das Publikum im Conne Island und Band sich am nächsten sind, gefolgt sicher von „Kapitulation“, das Bandleader von Lützow als ein Lied zum schönsten Wort der deutschen Sprache anpreist. Eine Anspielung, die sofort von allen verstanden wird. Hier kommt zusammen, was zusammengehört und die impliziten politischen Aufladungen von vielen Tocotronic-Songs wird hier explizit: „Erhebt eure Fäuste gegen den Stumpfsinn und die Abschottung der Nation.“ Und alles wird wahr in diesem Rahmen, diesem Raum und mit diesen Menschen. „Let there be Rock“ bekommt einen Verweis auf das AJZ in Chemnitz angepinnt, inklusive einem großen Dank an diejenigen, die diesen Laden ähnlich wie das Conne Island in den 1990ern selbst aufgebaut haben.

Avantgardegetränkte Soundzackenkugeln rollen über Publikum

Tocotronic beschenkt sein Publikum, das aber drei Songs braucht, um vom freundlichen Mitwippen in rollende Ekstase zu verfallen. Das Konzert folgt hingegen einer klaren Dramaturgie. Zum Start klar akzentuierte Lieder, ab der Mitte wird es dann krachiger, verschwommener, fluider, mit diesem mäandrierenden dröhnenden Sound, der irgendwie an ewig andauernde Krautrock-Orgien der 1970er anmutet, aber soundtechnisch doch stark in den 1990er und 2000ern verhaftet ist. Schlagzeug, Bass und Gitarren verschmelzen zu avantgardegetränkten Soundzackenkugeln, die über das verzückte Publikum hinwegrollen, wobei Altes und Neueres gleichwertig nebeneinander steht. Vorbei die Zeiten, als die vier die 1990er Sachen live am liebsten in Medleys versteckten.

„Ihr seid Narren, aber wir lieben euch!“ verkündet Dirk von Lützow zur zweiten Zugabe und führt die Narretei mit „Pure Vernunft darf niemals siegen“ zum geplanten Finale, in welche alle noch einmal so richtig auf Putz und Pauke hauen dürfen: Minutenlanges Beckenzittern, Gitarrenkreischen und eine verzückte Menge ohne Weisheit aber bedeckt mit Schweiß und Bier, das hier und da als Kühlmittel durch den Raum gejagt wurde.

Das Conne Island bleibt das Leipziger Tocotronic-Wohnzimmer. Auch wenn sie aus Platzgründen mittlerweile in anderen Sälen in der Stadt spielen, das unverfälschteste Erlebnis ist und bleibt dieser dunkle Club an der Koburger Straße, einem Wallfahrtsort für Pilger, um sich einem Säuberungsritual vom Alltag zu unterziehen. Noch einmal von Lützow: „25 Jahre Tocotronic, das wäre nicht möglich ohne jeden Einzelnen von euch.“ Und in dieser Form nicht ohne diesen speziellen Ort.

Von Torben Ibs