Leipzig

Der polnische Journalist und Schriftsteller Tomasz Piątek erhält den Leipziger Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien. Der 1974 geborene Autor wird für seine Recherchen zu den Verquickungen des polnischen Verteidigungsministers zu Russland geehrt, wie die Medienstiftung der Sparkasse mitteilte.

Der Preis wird am Montag um 18 Uhr in Leipzig verliehen. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert. Im Vorjahr ging sie an Deniz Yücel und Asli Erdogan.

Von LVZ/dpa