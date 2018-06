Leipzig

Können Menschen lernen, gute Literatur zu schreiben? Darüber wird schon lange gestritten. Ulrike Draesner hat auf die Frage eine pragmatische Antwort: „Man kann literarisches Schreiben lehren, doch was gelernt wird, hat man nicht in der Hand.“ Seit April diesen Jahres ist die Autorin Professorin und Leiterin des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig. Vorher arbeitete sie mehr als 20 Jahre als freie Schriftstellerin in Berlin, war immer wieder Gastdozentin. „Ich liebe es, über Literatur zu sprechen. Hier zu lehren gibt mir die Möglichkeit, das intensiv zu tun“, sagt Draesner.

Selbst hat die 56-Jährige, die gerne herzlich lacht und deren Lippenstift zum roten Kleid passt, an keiner Schreibschule gelernt. Sie studierte in München Jura, ging dann mit 21 für ein Jahr nach Oxford: „Da habe ich möglichst wenig Jura studiert und möglichst viel gelebt.“

Mit 30 hatte sie „die totale Krise“

Zurück in Deutschland merkte Draesner: Die deutsche Sprache, ihre Metaphern und Bilder, waren ihr in Oxford fremd geworden, das Englische war näher. In den 80er Jahren war an tägliche Kommunikation mit Freunden und Familie zuhause nicht zu denken, das Smartphone war noch nicht erfunden, telefonieren sehr teuer. „Das löste in mir den Wunsch aus, selbst zu schreiben“, sagt die Autorin.

Sie begann, englische Literatur zu studieren, promovierte 1992 mit einer Arbeit über episches Erzählen und Intertextualität. Nebenbei erarbeitete sie sich ihre ganz eigene, deutsche literarische Sprache. Mit 30 dann: die „die totale Krise“. Draesner musste sich entscheiden zwischen dem akademischen Leben und dem Leben als Schriftstellerin. Sie wurde Autorin, bereute es nie – und findet es „wunderbar“, dass sich der Kreis jetzt wieder schließt.

Fokus unter anderem auf dem Übersetzen von Poesie

In ihr Büro im Literaturinstitut scheint die Sonne, der große Schreibtisch steht direkt unter den offenen Fenstern. Leise klingt Musik herüber – ein paar Meter weiter befindet sich das Bläserhaus der Musikhochschule. Ein schöner Ort, und Draesner fühlt sich sichtlich wohl.

Für ihre Zeit am Literaturinstitut hat sie verschiedene Pläne, besonders interessiert sie sich für das Verhältnis zwischen Oralität und Schriftlichkeit. „Wir haben in unserer Zeit viel mit Formen zu tun, die sich zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit befinden, Schreibregeln werden aufgelöst“, sagt sie. Was macht diese Veränderung der Alltagskommunikation mit uns, und was macht sie mit dem Literaturbetrieb?

Auch das literarische Übersetzen steht auf Draesners Agenda. Das Übersetzen von Poesie sei ein „wunderbares Mittel“, um die Wahrnehmungsgenauigkeit in der eigenen Sprache zu schärfen. Der dritte Fokus liegt auf Nature Writing und Life Writing, also die literarische Auseinandersetzung mit der Natur und dem eigenen Leben – in das Genre Life Writing reiht sich auch Draesners Buch „Eine Frau wird älter“, das im Oktober erscheint.

Draesner kennt den Literaturbetrieb

Ulrike Draesner selbst schreibt Lyrik und Prosa, hat zahlreiche Werke veröffentlicht und viele Preise gewonnen. Ihr letzter Roman „Sieben Sprünge vom Rand der Welt“ (2014) stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Sie kennt den Literaturbetrieb, und sie weiß, dass nicht immer alles einfach ist. Ihr wichtigster Tipp: „Keine Angst vor Krisen. Sie gehören einfach dazu.“ Außerdem rät sie ihren Studierenden, viel zu lesen, sich auseinanderzusetzen mit unterschiedlichen Arten von Literatur, mit eigenen und fremden Positionen.

Den Vorwurf, dass alle Absolventen einer Schreibschule einen ähnlichen literarischen Stil haben, hält Draesner für einen Mythos. Drei sehr unterschiedliche Professoren, wechselnde Gastdozenten, die individuellen Wege der Studierenden – „Ich könnte in keiner Weise definieren, was der Stil des Leipziger Literaturinstituts ist“, sagt sie.

Wird Draesner nach ihrer Meinung zu einem guten Gedicht gefragt, baut sie ein schönes Bild: „Ein gutes Gedicht ist ein Gebilde, das etwas sagt, wofür es keinen anderen Namen gibt. Man tritt ein in eine Blase, und in dieser Blase braucht man jedes Wort. Dann entsteht eine bestimmte Atmosphäre.“ Das, sagt sie weiter, sei dann ein Gedicht, „das man braucht“.

Von Sophie Aschenbrenner