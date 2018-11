Leipzig

Er hat es wieder getan. Diesmal hat der Schriftsteller Uwe Tellkamp (50) seinen Namen nicht als einer von vielen unter eine „Charta 2017 – Gegen Willkür auf der Frankfurter Buchmesse“ gesetzt oder eine „Erklärung 2018“ wie im März gemeinsam mit unter anderem Vera Lengsfeld, Henryk M. Broder und Thilo Sarrazin.

Darin ging es um deren „wachsendes Befremden“ darüber, „wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird“. Diesmal steht Tellkamp mit seinem Namen allein unter einem Offenen Brief, veröffentlicht auf der Internetseite der – nach eigener Zuschreibung – rechtsintellektuellen Zeitschrift „Secession“, die in Götz Kubitscheks Verlag Antaios erscheint.

Gibt es in Dresden keinen Ort, sich zu treffen und einander zu sagen, was zu sagen ist? Eine Buchhandlung vielleicht? Genau da liegt das Problem.

Tellkamps Brief ist nicht nur eine Kritik an der „Dresdner Erklärung der Vielen“, mit der sich Künstler, Verbände und Kultureinrichtungen zum Engagement gegen Nationalismus und Intoleranz und für die Freiheit der Kunst verpflichtet haben. Er ist eine Erwiderung auf einen Offenen Brief im November-Heft der Dresdner Kulturzeitschrift „Elbhang-Kurier“.

„Viele gute gemeinsame Jahre“

Dort schreiben der Kunstwissenschaftler Paul Kaiser vom Dresdner Institut für Kulturstudien und Hans-Peter Lühr, ehemaliger Vizepräsident des Sächsischen Kultursenats, an die in Dresden wirkende Buchhändlerin Susanne Dagen. In deren BuchHaus Loschwitz waren beide seit 2006 mit ihrer Podiumsreihe „Hanglage“ zu Gast und haben „viele gute gemeinsame Jahre in Deinem engagierten BuchHaus“ erlebt.

Jetzt aber präsentiere Dagen „eine neue Kooperation“ mit dem „Antaios-Verlag Schnellroda, einem einschlägigen Unternehmen der sogenannten Neuen Rechten“. Vielleicht, schreiben Kaiser und Lühr, „sollten wir unser Gespräch öffentlich fortsetzen“.

Unbedingt sollten sie das. Denn so offen ein Offner Brief sein mag – ein Gespräch ist er nicht. Er macht Interessierte zu Zaungästen und verweist andere an den Katzentisch der Online-Kommentare, was der Sache wie der Sachlichkeit selten dient.

Ein anderer, in der Kommunikationsführung aber ähnlich desaströser Fall liegt ein paar Tage zurück. „Spiegel Online“-Kolumnistin Margarete Stokowski hat ihre für Ende November in der Münchner Buchhandlung Lehmkuhl geplante Lesung abgesagt, weil dort auch Bücher von Autoren der „Neuen Rechten“ verkauft würden.

„Neue Rechte, altes Denken“

Sie und Geschäftsführer Michael Lemling trugen ihre Verschiedenheit in „Stellungnahmen“ aus. Tatsächlich ist auf der Homepage ein Regalfach mit der Aufschrift „Neue Rechte, altes Denken“ zu sehen, in dem steht Sarrazins „Feindliche Übernahme“ neben Samuel Salzborns „Angriff der Antidemokraten. Die völkische Rebellion der Neuen Rechten“ und Carl Schmitts „Gespräch über die Macht und den Zugang zum Machthaber“.

Michael Lemling hat auf der Leipziger Buchmesse im März mit Susanne Dagen und dem Rostocker Kollegen Manfred Keiper auf einem Podium gesessen, und sie haben miteinander gesprochen: über Haltung, Toleranz und Offenheit. Wer sich mit rechter Literatur auseinandersetzen wolle, sagte Lemling damals, solle die Originale lesen. Er wisse, dass ihm eine Gesinnungsprüfung seiner Kunden nicht zustehe, könne aber „eine Meinung haben“.

Die Meinung der „Elbhang-Kurier“-Briefautoren ist, dass Antaios-Verleger Kubitschek und seine Frau Ellen Kositza „offen einer rechten Revolution das Wort reden, einem generellen Umsturz der Verhältnisse, was sie dann folgerichtig an die Seite jener extremen Rechten führt (auch bei Pegida), die nicht mit der Feder, sondern mit Fäusten gegen die pluralistische Gesellschaft argumentieren“.

„Wer zieht die Grenze?“

Dass Uwe Tellkamp hier im Zusammenhang mit der „Tellkamp-Grünbein-Diskussion“ erwähnt wird, gibt ihm Anlass zur Erwiderung. Auf jenem Podium im Dresdner Kulturpalast hat er mit den Worten vom „Gesinnungskorridor“ Empörung provoziert. Das greift er auf, um Lühr und Kaiser mitzuteilen: Ernstgemeinte Gesprächsangebote „beginnen nicht mit Tribunalen, auch nicht mit solchen aus Wohlwollen, und nicht mit einer ,Handreichung’, die keine ist, sondern vor ein Gesinnungsgericht führt.“

Und die „Erklärung der Vielen“ zeige, so Tellkamp, „den viel bestrittenen Gesinnungskorridor ebenso erschütternd wie deutlich“. Man wolle zwar diskutieren, Meinungen, die nicht passen, aber kein Forum bieten. „Wer zieht die Grenze?“, fragt er, „wer legt fest, welche Position noch diskutabel ist – und welche bereits unter ,kein Forum bieten’ fällt?“ Komme man nicht „erst in freier Debatte zur Selbstvergewisserung und zu Positionen, die tragen“?

Immer mehr Gegensätze

Welche Debatte? Es genügt, das Ohr an die Kaffeetafel einer Familienfeier zu halten, einen Blick auf Facebook und Twitter zu werfen, um festzustellen: Von Debatte oder Gespräch kann kaum die Rede sein, ganz unabhängig davon, ob Einigkeit dominiert oder Dissens. Aus Worten klingt Abgrenzung, aus dem Subtext Angst, die Haltung ist Abwehr durch Angriff.

Schließlich werden seit Jahrzehnten Gegensätze kultiviert: Verlierer oder Gewinner. Geld oder Gewissen. Täter oder Opfer. Ost oder West. Rechts oder Links. Ein heiß-kalter Krieg, ausgefochten mit Instrumenten der Selbstgerechtigkeit. So ist das Sprechen zum Bellen geschwollen – oder im Schweigen verstummt.

Schon wieder Gegensätze. Dazwischen versickert der von Vielen beschworene offene und kritische Dialog.

Von Janina Fleischer