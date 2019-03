Leipzig

„Coffee and Cigarettes“ heißt ein Film des US-Amerikaners Jim Jarmusch, der 2004 in die Kinos kam. Menschen treffen in Bars oder Cafés aufeinander, reden – und gehen wieder auseinander. Elf Episoden von nur wenigen Minuten Länge hat Jarmusch aneinandergeschnitten.

„Kaffee und Zigaretten“ heißt das neue Buch des Schriftstellers Ferdinand von Schirach, das am Montag erscheint, und es folgt einem ähnlichen Prinzip. Von Schirach ist mit den Erzählungsbänden „ Verbrechen“, „Schuld“ und „Strafe“ und mit dem Roman „Tabu“ zum Bestsellerautor geworden, sein Theaterstück „Terror“ wurde eines der meistgespielten Bühnenstücke und ebenso verfilmt wie einige der Kurzgeschichten, die auf Fällen in seiner Zeit als Strafverteidiger beruhen.

Gut und Böse

„Kaffee und Zigaretten“ ist anders. Hier stehen Treffen mit einstigen Mandanten neben Begebenheiten und Beobachtungen, manches ist autobiographisch, anderes wirkt fiktiv. Anekdotisches fügt sich an Erzählung, Gleichnis und Essay. Mal sind es wenige Zeilen, meist ein paar Seiten.

Von Schirach schreibt über die italienische Stadt Magenta, über Helmut Schmidt und den Schriftsteller Lars Gustafsson, über Ausmalbücher und den Tod als „die Heilung vom Leben“. Sein Großvater Baldur von Schirach, Donald Trump und Alexander Gauland kommen vor – und Hass als „die furchtbarste, die einfältigste und die gefährlichste Haltung zur Welt“.

Was diese 48 so unterschiedlichen Texte verbindet, sind Begegnung mit Charakteren, Schicksalen, dem Autor. Und dabei immer auch mit sich selbst. Denn die Fragen, die von Schirach aufwirft, sind jene nach Moral, Recht und Tod. Da liegt auch mal Pathos in den Worten, wenn es um Gut und Böse geht: „Der Mensch kann ja alles sein, er kann Figaros Hochzeit komponieren, die Sixtinische Kapelle erschaffen und das Penicillin erfinden. Oder er kann Kriege führen, vergewaltigen und morden. Es ist immer der gleiche Mensch, dieser strahlende, verzweifelte, geschundene Mensch.“

Knapp und zielführend

Das ist das Fundament seines Schreibens, auf dem andere Bekenntnisse tanzen können. Dieses zum Beispiel: „Mit Epiktets Sätzen kann man leben, wenn gerade nichts passiert.“ Oder hier: „Wir wissen vom Tod, und das ist schon alles, das ist unsere ganze Geschichte.“ Oder: „Sich selbst zu lieben, das ist zu viel verlangt. Aber die Form ist zu wahren, es ist unser letzter Halt.“

So endet ein kurzer Text über den Schriftsteller Imre Kertész. Der hatte eine Wohnung über der Kanzlei. Man traf sich im Aufzug, und einmal war von Schirach oben bei ihm, um Unterlagen vorbeizubringen. Im Wohnzimmer sah er den Tisch gedeckt mit Silberbesteck, Kristallgläsern, Kerzen. Der Besucher wollte nicht stören, doch Kertész sagte, das mache er jeden Abend so. Jetzt dürfe man sich „doch nicht auch noch gehen lassen“.

Das Dunkle und die Sehnsucht

Weil alles wesentlich ist, bleiben die Sätze auch diesmal knapp und zielführend. Man tritt durch die Tür des Möglichen und landet im Raum des Konkreten. Das ist gleich zu Beginn des Buches eine harte Landung. „Es gibt keine glückliche Kindheit“, weiß da der Spross einer gutsituierten Familie, „die Dinge sind zu kompliziert, aber später wird er sich immer an die Langsamkeit damals erinnern.“ Kurz vor seinem zehnten Geburtstag kam er auf ein Jesuiteninternat, sein Vater starb, als er 15 war. Ein paar Wochen nach der Beerdigung: Er liest über Heinrich von Kleist und dessen gemeinsamen Freitod mit Henriette Vogel 1811 am Kleinen Wannsee. Und dass Kleist „zufrieden und heiter“ war. Er trinkt viel Whiskey, er holt eine Schrotflinte, er geht an die Ulme, die der Vater für ihn gepflanzt hat, und er drückt ab.

Die Daten und Umstände, von Schirach ist Jahrgang 1964 und besuchte das Jesuiten-Kolleg St. Blasien, sind zwar autobiographisch, doch das ist nicht wichtig. Entscheidend ist, was er weiß über diese „Nacht, in der er sich selbst gesehen hat“. Über das Dunkle, das „ein heller Mensch“ nicht verstehen kann. „Das Eigentliche, das Dunkle, sieht nur, wer die Winternächte kennt“, heißt es später im Buch. Der Wunsch, nach Hause zu kommen, prallt auf die Frage: Wohin? Vielleicht sind es die Erinnerungen an eine Welt, die es nicht mehr gibt.

Gericht und Gesellschaft

Fast alle Texte dieses Buches führen im Nachdenken über Grundsätzliches zu einer Korrektur des früher Gedachten. Dabei geht es auch darum, die richtigen Fragen zu stellen. „Es geht ja nie um Theorien und Systeme. Das Leben dauert nur einen kurzen Moment, in wenigen Jahren werden wir alle tot sein. Wir sind endlich, zerbrechlich und verletzbar, und auch wenn wir es manchmal glauben, sind wir nie in der Lage, unser Leben ganz zu begreifen.“

Ein Dokfilm über die Anwälte Otto Schily, Hans-Christian Ströbele und Horst Mahler nimmt von Schirach zum Anlass, Mensch und Gesellschaft zu porträtieren. „Alle wichtigen gesellschaftlichen Ereignisse spiegeln sich in Strafprozessen wider. Der Streit um den richtigen Weg wird immer auch vor den Gerichten und nicht nur in Wahlen ausgetragen.“ Dieser Text ist 2009 in der „ FAZ“ erschienen, fünf weitere wurden bereits woanders gedruckt.

Verstand und Verlockung

Geraucht und Kaffee getrunken wird gar nicht so oft, mehr en passant, beim Vorüberziehen früherer Gedanken im Licht heutigen Begreifens. Von Schirach zeigt auf die Wunden des modernen Menschen und legt ihn unter eine Zeit-Lupe, die Bilder nicht vergrößert, sondern schärft.

Das Schreiben, zahlreiche Filme, überhaupt die Kunst versprechen einen Teil der Wahrheit; in die Wirklichkeit führen sie nicht. Mit Empathie nähert Ferdinand von Schirach sich dem Innersten, mit klarem Verstand setzt er es ins Verhältnis zum Gegebenen. Das führt zu Erkenntnissen, die halb Essenz sind, halb Pointe. Dies sind Geschichten vom Gehen und vom Weiterleben, deren Trost auch in der Aufrichtigkeit liegt gegenüber den Verlockungen der Illusion.

Ferdinand von Schirach: Kaffee und Zigaretten. Luchterhand; 192 Seiten, 20 Euro

Von Janina Fleischer