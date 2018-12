Leipzig

Nun fängt die Zukunft also an. Wie jedes Jahr um diese Zeit. Zum Jahreswechsel wird für einen Moment das Morgen konkret – als Wunsch und als Behauptung. Im Grunde sind es grammatische Kategorien, die hier ihre Hütchen schwenken: Futur und Konjunktiv, Zukunfts- und Möglichkeitsformen.

In der Gegenwart liegen zwischen Alt und Neu, zwischen 2018 und 2019 nur ein paar Stunden Schlaf, passt zwischen Acht und Neun der Funke einer Wunderkerze. Abschied und Neubeginn, ja ja. „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, na klar, Herr Hesse.

Absehbar und verlässlich

Doch Hand aufs Herz und an die Hosennaht: Am Ende bleibt doch alles, wie es ist, und jeder bleibt der, der er war. In Deutschland gibt es dafür ein Ruine gewordenes Symbol: Im September jährt sich der erste Spatenstich für die größte Flughafenbaustelle Europas zum 13. Mal. Im November wird die Eröffnung des BER acht Jahre her sein. Die geplante.

Der Flughafen Berlin Brandenburg „ Willy Brandt“, wie er vollendet heißt, ist 2018 nicht fertig geworden, und er wird auch 2019 nicht fertig werden. Das hat etwas Absehbares und Verlässliches, nahezu Menschliches im Windschatten des Zeitgeists mit seinem „ Neubeginnen und Nievollenden“, wie es Hesses Vorgänger Shakespeare im CXXIII. Sonett formuliert hat – „Nein, prahl nicht, Zeit, du könntst mich anders fügen!“

Antwort vom Apotheker

Immer muss alles, will ein jeder anders werden, wenn ein neues Jahr ansteht: gesünder, reicher, dünner. Wer kurz vor Schluss noch in eine Apotheke schlüpfte, um 37 Sorten von Kopfschmerztabletten für den Neujahrsmorgen zu besorgen, bekam von der Pharmazeutin nicht nur das Dezember-Heft der „ Apotheken Umschau“ zum Thema „Innere Stärke“ über den Tresen geschoben, sondern gleich die Januar-Ausgabe hinterher mit dem Auftrag „Gesund abnehmen“.

Der Titel hätte auch „Endlich Nichtraucher!“ heißen können. Oder „Achtsam im Alltag“. Oder „Innere Schweinehunde beißen nicht“. Wie immer finden Interessierte darin Patentrezepte, bei denen die Begriffe „Bewegung“, „Gemüse“ und „bewusst“ ins Gewicht fallen.

In Gottes Ohr

Warum aber soll ab 1. Januar plötzlich möglich sein, was bis zum 31. Dezember beim besten Willen nicht gelungen ist? Weil Kleeblatt, Glücksschwein, Karpfenschuppe magische Kräfte entfalten? Nein, weil der fromme Wunsch die Form der teuflischen Erpressung kennt: Ich verspreche, mein Bestes zu geben, und bekomme dafür das Beste, was das Schicksal im Sonderangebot hat.

Es gehört zur Überzeugung der Besseres Verdienenden, dass Hoffnung zur Realität wird, wenn man sie der richtigen Instanz vorträgt. Gottes Ohr scheint so eine Stelle zu sein. Blöd nur, dass er im Lärm der Silvesternacht gar nichts hören kann.

Ende Neu

Bei aller Entschlossenheit zur Selbstoptimierung: Es gab kein neues Jahr im alten, doch es gibt ein altes Jahr im neuen. Oder um es mit einer Liedzeile der Nachfahren Shakespeares, der Formation Einstürzende Neubauten, zu sagen: „Wir werden, was wir sind, und: Ende Neu“.

Am Ende Neun, heißt es nun. Nicht die Zeiten ändern sich, es ändert sich die Zahl. Und die Abgabefrist für die Steuererklärung. Und Horst Seehofer wird bald nicht mehr CSU-Chef sein. Und in Sachsen-Anhalt gibt es eine neue Autobahn.

Neu ist die allerdings nicht, vielmehr wird die Bundesstraße 6n zur A 36 einfach umdeklariert, werden gelbe Schilder gegen blaue getauscht. Warum nicht auch den BER umdeklarieren: zum Jagdgebiet. Schon jetzt sagen Fuchs und Hase dort dem Wolf „Gute Nacht“.

In den Raunächten nach Weihnachten wäre Gelegenheit gewesen, nicht nur das Orakel zu befragen, sondern realistisch zu sein. Die Zeit ist aber draufgegangen für Jahresrückblicke einerseits und andererseits Science-Fiction vom optimierten Ich. Mit „30 Prozent auf Neues!“ verramscht ein Textilhändler bereits die Saison. Schon fühlt sich die Zukunft umsonst an. Was ab jetzt passiert, hat gute Chancen, im nächsten Jahresrückblick dann doch keine Rolle zu spielen.

Von Janina Fleischer