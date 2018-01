Vom kurzen Glück, sich selbst zu vergessen: Konstantin Sachers Roman „Und erlöse mich“

Leipzig. Erstens forscht Konstantin Sacher im Hauptberuf an der theologischen Fakultät der Uni Leipzig. Zweitens hat der 33-Jährige nun im Verlag Hoffmann und Campe den Roman „Und erlöse mich“ veröffentlicht. Profession und Buchtitel passen fraglos zusammen – führen aber auf eine falsche Fährte. So scheint es jedenfalls zunächst, wenn man in den Sog dieser Geschichte gerät. Von Anfang bis Ende kreist der Ich-Erzähler, gleichfalls ein junger Theologe, im Wesentlichen um seine sexuellen Eskapaden. Freizügig und detailreich.

Wahrscheinlich ist die Gleichsetzung von Gottesfurcht und Frömmigkeit aber einfach ein weit verbreitetes Missverständnis. Die Hauptfigur hält sich ja selbst nicht gerade für einen Heiligen, nicht im Sinne einer gottgefälligen Lebensführung. „Aber ich bin trotzdem Christ“, stellt sie früh im Buch fest. Der Leser ist da bereits mit den prinzipiellen sexuellen Vorlieben und Problemen des Helden vertraut.

Doch trotz aller pornografischer Ausschweifungen: Wichtiger, ja, erhellender sind die Gedanken, die sich der Protagonist auf diesen 240 Seiten Bekenntnisliteratur macht. Über den Glauben, den Sinn von Erkenntnis, das Dasein und dessen Ende, über seine Sehnsucht nach göttlicher Erlösung. Die irgendwie selbstentlarvende Grundfrage richtet der Text gleich zu Beginn und immer wieder direkt an die Leser: „Bin ich ein Egoist?“ Zur Beantwortung steht sogar eine handelsübliche E-Mail-Adresse bereit.

Der Held ist ein Antiheld

Damit die Leser fundiert über die Charakterfrage urteilen, braucht es nach Ansicht des Ich-Erzählers nicht weniger als ein komplettes Buch. Ohne Scham, ohne Scheu und ohne Angst vor Peinlichkeit legt er seine Erlebnisse und Gedanken offen – genau das macht diesen Roman so fesselnd und lesenswert. Zumal Konstantin Sacher schlicht schreiben kann. Eindrucksvoll etwa wirft er Licht auf die betuchte Herkunft seiner Figur, die als Jugendlicher den Kragen des Poloshirts aufstellte, wenn sie sich „gerade besonders wild“ fühlte. Nicht von ungefähr ihre narzisstischen Züge. Der Erzähler hält sich für den Schönsten, zudem für „ziemlich schlau“. Die vielen sexuellen Eroberungen geben ihm offenbar recht.

Der Held ist eine Antiheld und erinnert darin an ähnliche Figuren bei Bret Easton Ellis, Michel Houellebecq oder Thomas Glavinic. Ein weiteres vermeintliches Vorbild taucht augenzwinkernd ausdrücklich auf: Mit einer Kommilitonin erörtert er die Bekenntnisse des Kirchenvaters Augustin, bevor es zwischen den beiden besonders dreckig zur Sache geht.

Bei aller zur Schau getragenen Selbstsicherheit ist der Erzähler freilich von Selbstzweifeln getrieben. Dass seine erste Freundin überraschend stirbt, erleichtert ihm die Suche nach menschlicher Nähe nicht unbedingt. Eigentlich, so stellt er selbst fest, will er über die Gefühle anderer ja gar nichts wissen. Liegt sein Glück also eher im Selbstvergessen als in der Selbstverwirklichung? Rührt daher sein unstillbarer Hunger nach Sex? Weil er sich im Bett wenigstens für einen kurzen Moment vergisst? Von da ist es nicht mehr weit bis zur Erkenntnis, dass er sich vor allem wünscht, von sich selbst erlöst zu werden.

Das schleichende Elend mündet in die ganz große Katastrophe

Die Charakterschwächen, die sich der Erzähler zuschreibt und mit denen er hadert, lassen sich leicht auf gesellschaftliche Defizite beziehen. Man muss nicht gleich irgendeinen wichtigtuerischen Generationenbegriff von „Y“ bis „Millennials“ auffahren – doch die Übertragbarkeit gilt nicht nur für den Egoismus, um den es im Buch vordergründig geht, sondern auch für das Unvermögen, sich in etwas sicher zu sein, eine Entscheidung zu fällen. Und für den Drang des Protagonisten, vorschnell über seine Mitmenschen zu urteilen und auf diesem ersten Bild zu beharren.

Bevor der Erzähler was ändern will, muss sein schleichendes Elend aber in die ganz große – erlösende? – Katastrophe münden. Was das heißt, bereitet der Roman lange vor, enthüllt es aber erst auf der letzten Seite. Ein in vielerlei Hinsicht spannendes Buch.

Konstantin Sacher: Und erlöse mich. Roman, Tempo Verlag (Hoffmann und Campe), 240 Seiten, 20 Euro.

Von Mathias Wöbking