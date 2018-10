Leipzig

Spieglein, Spieglein an der Wand; wer sind die besten Freestyler im ganzen Land? Eine Frage, die sich nach der „Freestyle Live Session“ im Täubchenthal am Donnerstagabend eindeutiger nicht beantworten lässt: Samy Deluxe, David P. und Roger Rekless stellten mit Humor, Poesie und den richtigen Comebacks ihre Kreativität und Scharfsinnigkeit unter Beweis.

Der Saal ist gefüllt mit den obligatorischen New-Era-Basecaps und den nordisch-maritimen Dockercaps, die keineswegs zum Ohrenwarmhalten gedacht sind, sondern vielmehr zeigen, dass die Hamburger Rap-Ikone in Leipzig willkommen ist. Bei diesem Konzert gilt nicht, wer klein ist darf sich in die erste Reihe drängeln; vielmehr dürfen die langjährigsten Fans ihrem Idol ganz nah sein.

„Leipzig, seid ihr da? Gebt mir ein Ja!”, spittet der inzwischen grau melierte Samy Deluxe in die Menge, und sie antwortet im tiefen Bass: „Ja!” Auch er trägt heute sein blau-rot gestreiftes Dockercap und die Brille auf der Nase. Das wichtigste Accessoire ist jedoch das Grinsen, dass er sich bei den Punchlines seiner Kollegen nicht verkneifen kann. Nachdem die Künstler den Abend gemeinsam eröffnet haben, darf jeder einzeln seine Fertigkeiten demonstrieren.

Kopfrechnender Wortakrobat

Den Anfang macht Roger Rekless, ebenfalls mit Mütze auf dem Kopf und dickem Rauschebart am Mikro. Reihum stellt er die Bandkollegen von Tribes of Jizu vor. Mit Keyboard, Bass, Gitarre, Schlagzeug und Mischpult ausgestattet, unterlegen sie den Sprechgesang live vor Ort und geben meist den Takt vor. Was daraus gemacht wird, wissen sie vorher nicht. Rekless rappt deshalb: „Ihr seid auf ein Konzert gekommen und habt gesagt: Keine Ahnung, was heute passiert, und ihr geht trotzdem hin, daher seid ihr die Geilsten. Doch uns geht’s genauso, deshalb sind auch wir die Geilsten.” Aus Themenvorschlägen, Namen aus dem Publikum und Zwischenrufen bastelt er eine Liebesgeschichte.

David P. stellt sich im Anschluss als ein „kluger Mann” vor; sein alter Ego ist Allgemeinarzt in München und wird bei Nacht auf der Bühne auch gern politisch. „Wutbürger handeln aus Angst, in Zeiten wie diesen, in denen Fakten nur so sprießen”, rappt er daher. Um auch sein Freestyle-Können zu beweisen, lässt er sich eine Zahl aus der Menge geben und fängt live mit verrücktesten Rechnereien an, um schließlich diese Zahl im Ergebnis zu erhalten. „Es zählt nur das eine, und das ist der Weg. Wie ist meine Zahl: 58!” und die Menge johlt.

„Leipzig, könnt ihr diese Vibes spüren, wenn ich am freestylen bin?”, fragt Samy in den Saal. „So wie Jack the Ripper, bin ich Swag, Digga.“ Nach dem Motto „vom Schulabbrecher zum Rapstar” erzählt er im Sprechgesang die spannendsten Geschichten von der Heimat, seiner Jugend und dem jetzigen Leben. „They keep running away, aber hier in Leipzig ist alles okay.” Und immer wieder freut er sich, hier sein zu dürfen. Zwar ist dies kein Rapbattle, doch können sich die Kollegen untereinander einige rhetorische Hiebe nicht verkneifen und bringen dabei nicht nur einander, sondern vor allem das Publikum zum Lachen. Als der Spaß vorbei ist, bieten sie noch eine letzte Zugabe und verabschieden sich dann mit den Worten: „Es war schön mit euch, doch wir müssen weiterziehen. Richtung Süden, wir die MCs.” Leider ohne Mic Drop.

Von Lotta-Clara Löwener