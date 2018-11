Leipzig

Es ist spät, am Mittwoch im ausverkauften Haus Leipzig. „Halb zwölf schon. Wo bin ich denn heute falsch abgebogen.“ Viel besser kann man den Abend mit Hagen Rether nicht beschreiben. Falsch abgebogen ist der in Essen lebende Kabarettist permanent – und hat auf Neben- und Umwegen einen Treffer nach dem anderen gelandet. Wo andere aufhören, also nach gut zwei Stunden, macht er Pause. „Sind Sie auch so gespannt, wie es weitergeht?“, fragt er zu Beginn des zweiten Teils, in den er die etwas leichteren Themen gesteckt hat. Wie den Bericht einer nächtlichen Reise durch die bizarre Welt der Internetpornografie, die ihn von „Mengele-Kategorien“ wie „interracial“ bis zum „Zwergen-Gangbang“ führt.

Das ist eine hübsche Stelle, um auf den Titel des Programms hinzuweisen, mit dem der 49-Jährige seit 2003 unterwegs ist: „Liebe“ heißt es. „Liebe 7“, ist die aktuelle CD betitelt. Er habe gegen den Verlag durchsetzen können, dass die Liebe bei ihm arabisch und nicht „europäisch“ nummeriert werde. Bei diesem Mann wird selbst der kleine Werbeblock zur raffinierten, selbstironischen Miniatur. Das Programm ist ein lebendiger Organismus, der sich ständig verändert, mit älteren und neueren Bauteilen operiert, sich an jedem Abend anders entwickelt. Am großen Thema indes ändert sich nichts. „Wir können die Welt nicht retten“, zitiert Rether die Lieblingsausrede der Verzagten. „Ja wer denn sonst? Ich sehe gerade niemand anders.“ Er hat mal eine Ausbildung als Heilpraktiker gemacht, die er allerdings abbrach. Behandeln, heilen will er immer noch.

Rether sieht zwei Hauptprobleme auf dem Planeten: den Gegensatz zwischen Arm und Reich und die Zerstörung der Biosphäre, ohne die wir hier nicht so gemütlich nebeneinander her leben würden. Und wer sind die Täter? Die Mächtigen und ihre Kollaborateure: wir. Oder anders gesagt: der Turbokapitalismus. „Ja was denn sonst?“

Am meisten wundert sich Rether darüber, dass wir uns wundern. Wenn zum Beispiel wieder etwas kippt: „Wir haben Jahrzehnte lang Insektenvernichtungsmittel auf die Felder geschüttet, und jetzt wundern wir uns darüber, dass die Insekten vernichtet sind.“ Man wisse längst, was Massentierquälerei und der hemmungslose Einsatz von Reserveantibiotika für Folgen haben. „Aber es müssen erst ganze Kindergärten und Altenheime sterben, bis etwas passiert.“ Überhaupt dauere es immer Jahrzehnte, bis endlich zähneknirschend das gemacht werde, was „linksliberale multikulti Ökospinner“ einst vorgeschlagen hätten.

Die Schwefelminen auf Rügen

Rether hält den Fluss der Ereignisse an, setzt Szenen neu zusammen, zieht Verbindungen, die in den medialen Hauptdiskursen und sich selbst wiederholende Diskussionsformaten übersehen oder an den Rand gedrückt werden. „Merkel soll jetzt die Fluchtursachen bekämpfen“, referiert er spöttisch. „Unsere Lebensführung ist die Fluchtursache“, kontert er und entwirft mal eben eine Kurzgeschichte des alten und neuen Imperialismus mit umgekehrten Vorzeichen – nämlich „Schwefelminen auf Rügen“, „Herero-Massaker an den Schwaben“ und der „somalischen Fischereiflotte, die die Nordsee leerfischt, so dass die Ostfriesen Piraten werden müssen“. Nicht zu schweigen von den toten Kindern in den Diamantminen von Bielefeld.

Und dann, wieder ins reale Bild: Jetzt habe man herausgefunden, dass viele Flüchtlinge ohne Facharbeiterabschluss herkommen würden. „Geht’s noch?“ Dabei sei das doch fest in der Genfer Flüchtlingskonvention verankert: „Erst Facharbeiterabschluss, dann Flucht.“ Und irgendwann werde Gauland von einem syrischen Pfleger gefüttert. „Da lernt er noch was.“

Solche aus Perspektivwechseln und sprühendem Sarkasmus gewonnene Pointen sitzen. Ab und an gibt es Szenenapplaus, ansonsten wird konzentriert einem Kabarettisten zugehört, der fast komplett ohne Kalauer auskommt. Dabei ist das Konzept übersichtlich: Ein Mann im Anzug, die lange Haare zum Pferdeschwanz gebunden, fläzt im Chefsessel vor einem Klavier und erzählt. Die geistige Schwerstarbeit, all diese Abschweifungen und Geistesblitze in schlüssige Einzelbilder und ein funktionierendes Ganzes zu bringen, plaudert Rether weg. Gleich zu Anfang bittet er um etwas Ruhe, um die Freiheit zu genießen – „über Nacht kann sie weg sein“. So als müsse er sich selbst erst einmal in eine Startposition für den folgenden Marathon bringen. Über den Abend gesehen erlebt der Zuschauer ein Schauspiel der kleinen Gesten, Dialogfetzen, Betonungen. Rether spielt keine Rolle, aus der er fallen könnte, kann aber jederzeit aus dem großen Welttheater heraustreten: „Haben Sie eigentlich Winterreifen?“

Konzertbesucher prügeln sich nicht

Doch schnell kommt er wieder zum Wesentlichem, etwa dem Konsumismus: „Wenn wir wüssten, was wir bräuchten, müssten wir nicht so viel kaufen.“ Und was bräuchten wir? „Ich habe da eine Idee: Bildung.“ Sie sei etwa der Grund dafür, dass sich Chopin- und Rachmaninow-Fans im Konzert eben nicht prügelten. Anders als in den Fußballstadien, die die Polizei Woche um Woche als Therapieräume für Hooligans absichern müsse. Seit Jahren plakatiere die Bundeswehr in den deutschen Innenstädten. Dabei brauche man doch Lehrer und Pfleger. Der in Bukarest geborene Künstler sieht die Aufklärung, den Schreibtisch, an dem wir seit Voltaire und Co. sitzen, massiv bedroht. Es beginne schon in der Sprache: „Erst wird abwertend gedacht, dann abwertend gesprochen, und dann, wenn genügend Hornhaut auf der Seele gewachsen ist, folgt die Tat: Das wird man ja wohl noch anzünden dürfen.“ Werte, meint er, müsse man nicht verteidigen, sondern leben. Und den Hass der Rechten dürfe man nicht mit Hass bekämpfen. „Darin sind die besser.“

Es geht auf Mitternacht, der Mann am Klavier spielt nun auch drauf. Ein Ende findet er eigentlich nicht, auch wenn irgendwann einfach Schluss ist. Großer Applaus. Bis dann, mit Liebe 8.

Von Jürgen Kleindienst