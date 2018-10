Leipzig

Es gibt wieder mal Aufruhr bei der Dokwoche – und Aufregung. Grund: „Land of the Toys“ von Pablo Ben-Yakov, der Versuch einer filmischen Studie über ein entwurzeltes Milieu, das man früher wohl Lumpenproletariat genannt hätte. Es geht um eine hysterische Gruppe junger Dresdener, die säuft, stottert, schwafelt, rülpst, lallt, Videos mit Masken dreht, von Schlägereien schwärmt, dumpfe Reden führt, die wohl stark und witzig klingen sollen („Ich fick dich ins Maul“), sprayt und – wenn der Humor grenzenlos wird – einem Wahlplakat-Kopf einen dicken Schnauzer anmalt. Das Plakat wirbt für Die Linke.

Was man als alkoholisierten Dauer-Jux ansehen könnte, vor dem sich „Land of the Toys“ gnadenlos und abstandsfrei in den Staub wirft, hat sich nun allerdings als Kuckucksei im Nest der diesjährigen Dokwoche entpuppt. Inzwischen hat das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ die seltsame Produktion als „ein kleines bisschen Nazi“ bezeichnet und für die Premiere am Mittwochabend zum Protest aufgerufen – wegen des Youtubers Max Herzberg, einem aus der gefeierten Dauersuff-Gruppe. Der poste „immer wieder neonazistische Parolen und steht in engem Kontakt zu den verfassungsfeindlichen Identitären und organisierten Nazis im Umfeld der Freien Kräfte Dresden. Herzberg trägt zur Etablierung von neonazistischen Gedankengut bei und unterhält Beziehungen zur gewaltaffinen neonazistischen Szene.“

Im letzten Jahr gab es heftige Kritik an der Dokwoche, weil „Montags in Dresden“ von Sabine Michel lief. Zu Unrecht. Die Regisseurin war tatsächlich neugierig bemüht, über das Anhören von drei Pegida-Aktivisten zu den sozialen, psychologischen und politischen Wurzeln ostdeutscher Wutbürger vorzudringen. Von solchen Bemühungen ist „Lord of the Toys“ weit entfernt. Da wird nicht Anarcho und Dada gehuldigt, sondern nur Dumpfheit und Dummheit. Dass am Ende alle Stahlhelm-Frisuren tragen, verwundert kaum.

Blind bewundert wird „Lord of the Toys“ im Katalog der Dokwoche: „Das Fäustchen des Ostens riskiert auch mal die Nazilippe und Cybermobbing, das im Realen eskaliert.“ Okay, so kann man es auch sehen. Der Autor des krausen Satzes heißt André Eckardt und betreut die Animations-Abteilung der Dokwoche. Das von der Kommune satt geförderte Festival wollte sich vor der ersten Vorführung von „Lord of the Toys“ am Mittwochabend um 19.45 Uhr im Cinestar nicht zu ihrer verunglückten Auswahl äußern.

Von Norbert Wehrstedt