Zweifellos hat der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse recht, wenn er es bei der Buchpräsentation als einen höchst ungewöhnlichen Vorgang bezeichnet, dass Bernhard Heisig 1986 das offizielle Porträt Helmut Schmidts für die Galerie der Ex-Kanzler gemalt hat. Die Kunsthistorikerin Kristina Volke hat die Story aufgearbeitet. Dabei geht es ihr nicht nur um die Frage der seltsamen Konstellation, wieso in entmachteter Bundeskanzler ausgerechnet einen Künstler auswählte, der im Osten lebte und noch dazu zu den sogenannten Staatskünstlern gezählt wurde.

Eigentlich ist es schon komisch, dass es so eine Galerie in der Tradition heroischer Herrscherdarstellungen überhaupt gibt in diesem sich so musterhaft demokratisch verstehendem Land. Daran hatte Schmidt persönlich erheblichen Anteil. Selbst den Künsten aufgeschlossen, sorgte er für eine großzügige Aufwertung des 1973 eröffneten neuen Kanzleramtes in Bonn, das für ihn den Charme einer rheinischen Sparkasse hatte, mit Werken der Klassischen Moderne sowie einer davor aufgestellten Großskulptur von Henry Moore. Doch auch die verstaubte Art der Ahnengalerie hat er zu verantworten.

Kristina Volke:Heisig malt SchmidtEine deutsche Geschichte über Kunst und Politik. Ch. Links Verlag; 224 Seiten (mit zahlreichen Abbildungen), 30 Euro Quelle: Ch. Links Verlag

Kristina Volke stellt die Entstehung der vorhergehenden Porträts dar, darunter auch die Kapriolen um Brandt, der zunächst vom Popartisten Warhol, dann vom Abstrakten Georg Meistermann gemalt wurde, sich letztlich doch mit einem Abbild herkömmlicher Art begnügen musste. Leider fehlt im Buch die Weiterführung mit Kohls Darstellung und der besonders eigenwilligen des „goldenen“ Schröder durch Immendorf.

Um so ausführlicher ist die Historie des Schmidt-Bildes ausgefallen. Einen großen Teil nimmt dabei die Einordnung in das Gesamtwerk des Leipziger Künstlers ein, damals zum zweiten Mal Rektor der HGB und einer der Hauptverantwortlichen für den Aufschwung Leipzigs als Standort einer spezifischen Maltradition.

Da wird deutlich, dass sich Heisig durchaus anzupassen wusste, das Etikett „Staatsmaler“ aber verfehlt ist. Die Autorin erzählt bei der Buch-Präsentation, dass sie sich angesichts der unterdessen üppigen Literatur zu Heisig erst einmal mental befreien musste, um zu einer eigenen Sicht auf die nicht ganz einfache Persönlichkeit zu kommen.

Noch mehr Raum nimmt die naturgemäß verzwickte Geschichte des Zustandekommens dieses Porträts ein, bei welcher der langjährige Leipziger Kulturdezernent Georg Girardet, zu jener Zeit in der Ständigen Vertretung der BRD in Ostberlin tätig, eine Rolle spielte. Viele Stasi-Protokolle sind im Wortlaut wiedergegeben.

Erst Wertschätzung, dann Ablehnung

Heisig war bekannt dafür, dass er Bilder stetig überarbeitete, manchmal auch nach der öffentlichen Präsentation. Von Schmidt entstanden sechs Bildnisse, zwei davon vernichtete er, eines wurde als das „gültige“ ausgewählt.

Bei der Diskussion im MdbK mit der Autorin, Verlagschef Christoph Links und Wolfgang Thierse kam zur Sprache, dass jene westliche Neugier und auch Wertschätzung der DDR-Kunst nach 1990 schnell ins Gegenteil umschlug, Baselitz’ Pauschalverdikt wurde zitiert.

Das Buch von Kristina Volke, in der Ausführlichkeit und Detailtreue mehr für Experten als für die Allgemeinheit geeignet, ist ein wichtiger Baustein zur differenzierten Betrachtung des Kunstmachens unter den Bedingungen des „real existierenden Sozialismus“. Was am Ende fehlt, ist aber die Frage, wieso in der Kanzlergalerie deutsche Nachkriegsgeschichte ausschließlich als westdeutsche Geschichte illustriert wird.

Von Jens Kassner