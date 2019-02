Yoko Ono lädt in Deutschland lebende Künstler ein, für ihre Ausstellung „Peace is Power“ im Museum der bildenden Künste in Leipzig gemeinsam mit ihr ein Kunstwerk zu schaffen. Sie sollen ein Behältnis beisteuern, die 85-jährige Künstlerin will die andere Hälfte der Skulptur hinzufügen: Wasser. Die Schau wird am 3. April eröffnet.