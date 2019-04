Leipzig

Geht sie, oder geht sie nicht, diese sinnlose Maschine? Manchmal dauert es ein bisschen. Dann drischt ein Automat mit seinem Gelenkarm aus Aluminiumstäben auf ein ausrangiertes Teil eines Industrieroboters ein. Wie zum Trost steht ein Gehstock bereit, der aber auch nicht mehr so ganz intakt scheint.

Das Schicksal des Zerfalls droht aber sogar dem sporadisch agierenden Schläger. Noch während der Ausstellungsdauer werden die relativ dünnen Stäbe auseinanderfallen. Das hat Jonas Roßmeißl, Schöpfer der Installation „I polish otherwise I scratch it“ so eingeplant.

Sogar harte Metallteile sind verletzbar, Künstlerpersönlichkeiten erst recht. Die fragile und prekäre Existenz der Kunstproduzentinnen und -produzenten ist Thema dieser Ausstellung. Ein Thema. Eine ganze Reihe weiterer kommt hinzu, Identität etwa, oder das Verhältnis von Privatem und Öffentlichem. Doch ein Anliegen scheint diese ganze Palette zu überlagern.

Video „Erwachsene“ von Shirin Barthel. Quelle: André Kempner

Die Studentinnen und Studenten des Projektes gehören zu einer von Professorin Peggy Buth geleiteten und bis zu 50 Studenten umfassenden Formierung mit wechselnder Zusammensetzung, die sich PONC nennt. Das Kürzel steht für „person of no consequence“.

Die konsequenzlosen Personen möchten sich absichtlich zwischen sämtliche Stühle setzen. Spartenübergreifendes Agieren ist an der HGB eigentlich nicht ganz neu. Die PONC-Gruppe möchte es aber zum Prinzip erheben und dabei notwendigerweise gegen bestimmte Merkmale der Hochschule ankämpfen, die deren spezifisches Profil ausmachen.

Wehmütige Bitternis

Dass die HGB vergleichsweise traditionsorientiert im Pulk der rund 30 deutschen Kunsthochschulen agiert, ist weithin bekannt. Gerade das macht sie für manche Bewerber interessant. Andere Akteure wollen es ändern, schon seit fast 30 Jahren.

Ein Team um die (an)leitende Professorin hat sich mit der Aufbereitung von Archivmaterial beschäftigt, wie es in der heutigen Kunst keine Seltenheit mehr ist. Es geht um filmische Dokumentationen der Stahlhütte Rheinhausen vor und nach der Stilllegung und ihrem Abriss. Aus den Aufnahmen und Kommentaren geht eine wehmütige Bitternis über den Verlust einer Arbeit hervor, die eigentlich schmutzig, hart und gefährlich war.

„Es sticht im Kopf " von Felix Almes. Quelle: André Kempner

Das genaue Gegenteil ist die Aktion von Felix Almes, die er selbst als eine Art von Arbeitsverweigerung bezeichnet. Einen Wandabschnitt hat er schwarz gestrichen, darauf zeichnen sich die Konturen einer übertünchten Leinwand ab, die weiter oben hängt, darunter eine Krawatte.

Im Laufe der Ausstellung will der Künstler diese Wand mit Begriffen oder Sentenzen beschriften, bis es schließlich wieder die reine weiße Fläche ist, als wäre nichts geschehen. Die Inhalte hat er nicht vorbereitet, will sie ad hoc entwickeln. „Beim Denken zuschauen“ nennt er es.

Ähnlich angelegt ist das benachbarte Video von Fiete Worreschk. Der Titel der Arbeit weist darauf hin, dass der Ausgangspunkt war, keine Idee zu haben. Die am Computer generierte Projektion wird durch einen Spiegel gefiltert, der partiell seine Beschichtung eingebüßt hat. So wird der Betrachter in die Doppelbödigkeit einbezogen.

Farbenfroh und ungesteuert

Das gegenwärtig überhitzte Schlagwort Identität ist für Cihan Cakmak besonders wichtig. Ihr ist es viel wichtiger, als Künstlerin und Frau wahrgenommen zu werden, denn als türkische Kurdin zu gelten. So fotografiert sie neben anderen Arbeiten als bewusste Abkehr von Klischee sich berührende nackte Menschen.

Auf Beteiligung und Zufall setzt der sich Snow nennende Künstler. Die Besucher können eine dreistellige Zahl auslosen. Dann greift der Künstler in den Kühlschrank und holt aus Eierpackungen einen gefrorenen Wasserball mit Farbeinschlüssen. Leicht in der Hand antauen, sich mit Fingerspuren in bereitliegenden Heft verewigen, dann die Kugel über eine Rollbahn auf das flachliegende Papier fallen lassen, wo sie langsam ihre Wirkung entfaltet. Sechs farbenfrohe, aber ungesteuert entstandene Blätter sollen am Ende an der Wand hängen.

„Bunt Map" von Snow. Quelle: André Kempner

Die Ausstellung wurde unter Eigenregie der Studentinnen und Studenten gestaltet, die seit einem Jahr im Amt befindliche Galeristin Ilse Lafer quasi ausgeschlossen. Jugend forscht, das ist gut.

Ein wirkliches Konzept ist aber aus der Ansammlung von Objekten zwischen herkömmlicher Fotografie, Videoinstallationen und räumlichen Konstrukten noch nicht ablesbar, außer dass man sich gegen die Einsortierung in Schubladen sperrt. Vieles soll anders werden. Bisher aber überwiegt das Gefühl der Verletztheit durch Tradition.

Verletzbare Subjekte: bis 3. Mai, Di–Fr 14–18, Sa 12–16 Uhr, Galerie der Hochschule für Grafik und Buchkunst, Wächterstr. 11

Von Jens Kassner