Wien

Als am 10. Januar 1985 Werner Schneyder und Dieter Hildebrandt mit „Zugabe Leipzig“ hier gastierten, war dies das erste Gastspiel eines westdeutschen Kabarettisten auf einer DDR-Bühne. Zuvor war der Österreicher Schneyder als „erster nichtkommunistischer Kabarettist in der DDR“ mit Soloprogrammen wie den „Zwischentönen“ (1982) im Kabarett Pfeffermühle aufgetreten. Von da an kam er oft und gern wieder, der 1,96-Mann mit dem Bürstenhaarschnitt. Am Sonnabend ist Werner Schneyder im Alter von 82 Jahren in Wien gestorben.

Ein historischer Auftritt

In jenem Januar ’85 traten Schneyder und Hildebrandt (1927–2013) vor einem ausgesuchten Publikum auf, nach den „Restkarten“ hatten sich Hunderte die Beine in den Bauch gestanden. Noch Jahre später sprach Schneyder von einem historischen Auftritt, der Kabarettgeschichte geschrieben hat.

„Das drückt auf die Seele, das tut richtig weh“, sagte gestern Pfeffermühlen-Chef Dieter Richter, der 1982 dabei war und mit Werner Schneyder in Kontakt blieb, „als ob man nie auseinander wäre“. Er schätzte den Künstler als „liebevollen, verständnisvollen Menschen und sehr klugen Kopf, der auch zugehört hat“.

Werner Schneyder, der sich selbst „Universaldilettant“ nannte, war ein Satiriker, der die Verhältnisse in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aufs Korn nahm und sich intelligent-boshaft damit auseinandersetzte. Der nach dem Mauerfall den Ausverkauf der DDR fürchtete, wo es „die richtigen Verlierer, aber die falschen Sieger gab“. Der im „Solo ’93“ sagte: „Wir dürfen die Benutzung der menschlichen Blödheit nicht den Rechten alleine überlassen.“

Teil der lokalen Kabarett-Szene

Fast 40 Jahre habe Schneyder direkt und indirekt an der Geschichte „Kabarett in Leipzig” mitgeschrieben, sagt Arnulf Eichhorn, Mitbegründer der Leipziger Lachmesse und langjähriger Geschäftsführer des Humor- und Satirefestivals. „Ihm ist die frühe West-Kariere der Pfeffermühle gutzuschreiben, das Zustandekommen des legendären Gastspiels 1985 – und er war 1990 diskreter Inspirator beim Vorhaben Lachmesse.“ Und überhaupt, ergänzt Eichhorn: „Schon allein für die kongeniale Nachdichtung der Lieder von Jacques Brel wäre ihm ein Platz in unserer Kulturgeschichte sicher.“

Werner Schneyder, am 25. Januar 1937 in Graz geboren, war Lokal-Sportreporter und Werbetexter, Kampfrichter und Schauspieler. Er arbeitete in Salzburg als Theaterdramaturg und schrieb Theaterkritiken, bevor er als Kabarettist selbst auf der Bühne stand. Zeitweise verfasste er Kolumnen im Männermagazin „Playboy“, viele schätzten ihn als Box-Kommentator. Und er war Schriftsteller

Rund 20 Bücher hat er verfasst. In der LVZ-Autorenarena auf der Leipziger Buchmesse war er mehrfach zu Gast. „Die Meinung ist immer auf der Gasse“, sagte er dort, als er 2011 sein Buch „Manchmal gehen mir meine Meinungen auf die Nerven. Aber ich habe keine anderen“ vorstellte. Mit Erzählungsbänden wie „Partner, Paare, Paarungen“ oder „Die Socken des Kritikers“ und mit „Von einem, der auszog, politisch zu werden“ ging er zuletzt auf Lesereisen. Erschütternd war für Schneyder der Tod seiner ersten Frau Ilse. Über deren Leidensweg schrieb er 2008 im Buch „Krebs. Eine Nacherzählung“.

Ein vielseitiger Mensch

Schneyder passte in keine Schublade. Der Mann mit Doktortitel in Publizistik sah sich selbst politisch als vielfarbig: „Ich bin in einigen Punkten erzkonservativ, in anderen tief grün, flächendeckend liberal und sozialpolitisch sehr links.“ 2016 stand er wie andere Künstler im Bundespräsidentenwahlkampf in Österreich auf der Seite des Grünen-nahen Alexander Van der Bellen. Den rechtspopulistischen FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer fand er schwer erträglich. Als „oft spöttisch, zornig, polemisch, politisch – aber nie banal“ würdigte ihn Van der Bellen gestern; der Tod Werner Schneyders reiße eine „schmerzliche Lücke“ in das österreichische Kulturschaffen.

In Deutschland wurde Schneyder als Bühnenpartner von Hildebrandt bekannt. Das erste gemeinsame Programm „Talk täglich“ feierte 1974 in der Münchner „Lach- & Schießgesellschaft“ Erfolge. Für den Österreicher waren diese Jahre „eine politische Seelenverwandtschaft“. „Mir sind die Erfolge passiert“, meinte er zu den Weichenstellungen. Zu den Eckpfeilern in seinem Leben gehörten Musik und Kunst. So habe er sich von der Gage, die er in den 80ern in Leipzig erhielt, Gemälde, Bücher und Schallplatten gekauft, erzählt Richter.

Immer wieder war Werner Schneyder nach seinem offiziellen Bühnenabschied 1996 mit einem letzten Programm auf die Kabarettbühnen und nach Leipzig zurückgekehrt. Nie wurde es ein Abschied für immer. Der ist nun gekommen.

Von Janina Fleischer und Matthias Röder