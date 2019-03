Leipzig

Rantanplan hauen auf ihrem neuen, zehnten Album „Stay Rudel – Stay Rebel“ zehn Granaten über den Ernst und den Unernst des Lebens heraus. Am Sonnabend (9. März 2019) kommt die Hamburger Skapunk-Legende in die Leipziger Moritzbastei. Frontmann Torben Meissner (46) spricht vorab über die Musikindustrie und seine Sicht auf die Welt.

Gerade ist euer zehntes Album „Stay Rudel – Stay Rebel“ erschienen – und ihr seid sensationell auf Platz 31 eingestiegen. Habt ihr die höchste Chartsdotierung eurer Geschichte gefeiert?

Wir haben uns tatsächlich tierisch gefreut und derb gefeiert. Auch wenn man es nicht vermutet: Das bedeutet uns etwas. Aber leider heißt eine solche Platzierung heutzutage nicht mehr viel. Es wird der Tag kommen, an dem selbst der erste Platz nicht zum Leben reicht. Das liegt daran, dass Musik entwertet wird – man wird von überall beschallt, doch es gibt gerade für die Kleineren kaum Geld. Als ich mit dem Musikmachen angefangen habe, war das noch anders.

Das hört sich nach Wehmut an.

Ich will nicht verbittert klingen, sondern beschreibe nur unseren Alltag. So ein Album kostet 10 000 Euro, und dieses Geld will ich auch ausgeben. Unser Album klingt richtig gut und hat den feinen Stoff, den die digitale Technik niemals leisten kann. Die meisten jungen Bands gehen mit einem Laptop in den Keller und bearbeiten das Material so lange, bis sie zufrieden sind. Da mag es einige coole Ergebnisse geben, aber bevor ich diesen Weg gehe, würde ich lieber die Flinte ins Korn werfen.

Unterm Strich heißt das: Ihr könnt von der Musik nicht leben?

Schon die letzte Platte „Licht und Schatten“, die auch in den Charts war, hat ein dickes Minus eingespielt. Aktuell läuft die Tour zwar gut, aber es kommt zu wenig rum, um die Miete zu sichern. Deshalb sind wir alle ein wenig neurastisch. Unter der Woche gehen wir alle arbeiten, ich bin selbstständig als Bauarbeiter. Deshalb hoffen wir inständig, dass unser Album jetzt auf seine Kosten kommt. Wenn nicht, haben wir keinen Plattenvertrag mehr.

Es war zu hören, dass euch die Plattenfirma Druck wegen der Veröffentlichung gemacht hat.

Richtig, es war das erste Mal, dass es vor Beginn des Albums einen Veröffentlichungstermin gab. Das war aber ein positiver Stress. Denn wir sind eher so gestrickt, dass wir wohl ein Jahr länger gebraucht hätten. Deshalb haben wir uns im vergangenen Jahr einige Male auf einem Hof in Mecklenburg verschanzt. Das Resultat waren immerhin 50 Songs, von denen es zehn auf das Album geschafft haben.

Der Albumtitel ist der Band No Sports entlehnt – allerdings sorgt das Wortspiel für Irritationen. Wollt ihr damit provozieren?

Ich habe gehört, dass manche das Wortspiel ziemlich blöd finden – andere wiederum genial. „Stay Rudel“ meint natürlich genau das, was es sagt: Es handelt sich um den selbst zusammengewürfelten Kreis, also von uns und unseren Leute. Wir haben ein Rudel, das immer wieder zu unseren Konzerten kommt, mit dem wir uns verbrüdern. Wenn man so will, ist es eine Hommage an die eigenen Leute, an unser buntes Publikum.

Trotzdem wäre da noch der zweite Teil „Stay Rebel“.

Das sind wir ja von Anfang an. Wir sind nun mal keine ganz leichte Kost, schreiben keine Schlager – über Rantanplan-Lieder muss man immer nachdenken. Natürlich macht jede Band auch mal Kompromisse, schließlich will man gefallen und gehört werden. Aber es ist nicht so, dass wir uns anbiedern. Damit würden wir uns nicht gerecht werden, und es würde sich für mich extrem doof anfühlen.

Wie weit würdest du in dieser Beziehung gehen?

Ich habe Rantanplan vor fast 25 Jahren gegründet, weil ich dachte, dass mein Leben bald vorbei ist. Vor meinem Tod wollte ich noch mal etwas Gutes machen – meinen eigenen Punkrock, meinen eigenen Strandsound. Dann wäre ich bereit gewesen umzufallen. Doch die Band war meine Heilung. Ich war nie wieder so krank wie Anfang der 1990er-Jahre. Vor der Band hatte ich einen Bürojob und gutes Geld verdient. Dieser Karriere versagte sich aber meine Lunge. Mein Körper hat mir letztlich gedankt, dass ich einen Schlussstrich gezogen habe. Mir geht es jetzt so gut wie nie. Und ich hätte nie gedacht, dass diese Band so alt werden kann. Deshalb fallen Kompromisse schwer.

Auf den ersten Eindruck scheint das neue Album nicht mehr ganz so politisch und gesellschaftskritisch zu sein wie viele seiner Vorgänger. Seid ihr altersmüde geworden – oder habt nichts mehr zu sagen?

Was ich unheimlich gern möchte, ist, mal einen richtig guten Anti-Nazi-Song zu schreiben. Das fällt mir aber unheimlich schwer, weil es nicht peinlich werden und in Richtung Antifa-Fanclub gehen soll. Davon gibt es schon genug. Mir ist auch nicht nach erhobenem Zeigefinger und ich will nicht nur Parolen wie „Nazis raus“ rufen. Das unterschreibe ich zwar sofort, aber ich muss kein Lied darüber schreiben. Ich denke allerdings, dass auch auf dem neuen Album die Haltung ganz klar wird. „Foodporn“ ist so ein Song oder auch „Kain Richtung Heimat“ und „Maschine“.

Aber Songs wie „Revolution“ sind nicht dabei.

Stimmt, es ist keine per se politische Scheibe. Aber wir können ja auch nicht immer das Gleiche machen. Zum Beispiel „Kain Richtung Heimat“ handelt davon, dass wir alle unterwegs ins Nichts sind. Was passiert denn heutzutage? Wir lassen Flüchtende nicht mal mehr an Land! Ich halte es mit Karl Lagerfeld und wandele das Jogginghosen-Zitat nur ein wenig ab: Wer AfD wählt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Die Leute brauchen nur jemand, dem sie die Schuld für ihre Unzufriedenheit und ihre Unzulänglichkeiten in die Schuhe schieben können. Und die AfD zeigt auf die Flüchtenden und sagt „Die sind schuld“ – und zwar an allem.

Meinst du, es wird zu viel geklagt?

Es gibt sehr viel Neid und viel kleinkariertes Denken auf dieser Welt. Ich bin seit 25 Jahren selbstständig, und in dieser Zeit gab es vielleicht zwei oder drei Mal den Fall, dass ich genug Geld für das nächste Vierteljahr hatte. Deswegen jammere ich aber nicht, sondern muss mich selbst drehen, auch wenn ich manchmal die Nase voll davon habe. Was ich traurig finde, ist: Deutschland ist einer der größten Musikmärkte der Welt, doch die meisten Musikmacher können davon nicht leben, und daneben verkümmert die Clublandschaft zusehends.

Deshalb braucht es deine Weckrufe?

Auf mich kommt es ja nicht an. Doch ich kann nichts schönreden. Man muss den Leuten auch mal sagen, was Phase in dieser Welt ist. Und das benenne ich. Wir stehen auf Alarmstufe Trump, und der Kapitalismus verschlingt sich am Ende selbst – da darf man seine Klappe nicht halten. Der Wahnsinn, der in den 1980ern schon groß war, wird mit der Kündigung des Atomwaffensperrvertrages noch riesengroß gemacht. Oder schau dir die Dieselaffäre an: Man könnte die Manager verantwortlich machen – wenn man nur wollte. Ich habe das Gefühl, wir leben schon lange wie Alice im Wunderland.

Interview: Andreas Debski

Rantanplan, Sonnabend (9. März 2019), 20 Uhr, Moritzbastei (Kurt-Masur-Platz 1), Vorverkauf 18,70 Euro

Von Andreas Debski