Leipzig

Januar 2019, ein Freitagmorgen in Leipzig. Vor der Sternberg-Brauerei blinzelt ein alter Volvo in den Schnee, hinter der Sachsenbrücke zaubern orange Bewestete unter der dünnen Schneedecke Laub hervor. In Leutzsch aber ist es muckelig warm, zumindest im Proberaum von Wooden Peak. Sebastian Bode an der Teetasse (sonst: Schlagzeug, Elektronik, Keyboards) und Jonas Wolter mit Kaffee (sonst: Gitarre, Gesang, Elektronik) sitzen freundlich da und tun so, als ob sie nicht gerade die aufregendste Platte seit langem fertiggestellt hätten. Gut, lassen wir uns auch nichts anmerken und befragen sie ein bisschen zum Album und zur Band.

Sebastian und Jonas, was sind denn das für „Yellow Walls“, nach denen eure vierte Platte benannt ist?

Sebastian Bode: Ich habe eine Doku gesehen über die Graffiti- und Breakdance-Szenen der 80er in Chicago und New York. Das fand ich interessant mit diesen ganzen Crews, und dann hab ich mich damit weiter beschäftigt und bin darauf gestoßen, dass es auch in der DDR Sprayer- und Breakdance-Meisterschaften gab. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, ich meine, ich war zur Wende neun und auf dem Dorf im Eichsfeld. Jedenfalls sind die „Yellow Walls“ die Hinterhofwände, auf denen sich die Sprayer abarbeiten mussten, die noch keinen Fame hatten. Du hast da gesprüht, wo alle hingepinkelt haben. Da braucht es Kraft und Herzblut, um irgendwann gesehen zu werden. Diesen Gedanken mag ich.

… Auch eure bisherigen Albumtitel assoziieren ja Farben und Licht: „Frog“, „Lumen“ und „Polar“ ...

Ja, unsere Musik baut viel auf Stimmungen auf und hat einen gewissen Jazz-Bezug, auch wenn es natürlich Popmusik ist. Experimentelle Popmusik oder Indietronic oder wie man es auch immer nennen will.

Wie lang habt ihr denn am neuen Album gearbeitet?

Jonas Wolter: Ende 2016 haben wir mit den Demos angefangen. Wir haben das Material zwischendurch auch viel liegen lassen. Es passiert ja relativ häufig, dass ein Entwurf gut auf die Vorgängerplatte passen würde, und dann muss es halt anders gehen.

Bode: Es sollte eine ruhigere, intensive Platte werden. Wir wollten nicht wild durch den Harmonie-Garten springen, sondern einfach Luft ranlassen an die Musik.

Gelbe Tonwände – Plattenkritik von Katharina Stork Selbst stecken sie sich in die Alternative/Indie/Electronica-Ecke, aber „kurz vor Pop“ trifft es wohl am besten: Wooden Peak, ein echtes Leipziger Duo, bringt mit „Yellow Walls“ sein viertes Album auf den Markt. Unwirklich wabernde und umsichtige Sounds charakterisieren die Platte. Sebastian Bode und Jonas Wolter bedienen sich neben der Elektronik auch der Gitarre, des Schlagzeugs und singen tun sie auch noch: leise, unaufgeregt und überaus ausgewogen. Ruhige, tiefsinnige und wieder optimistischere Lieder wechseln sich ab, immer schwankend zwischen Nebel und einem kleinen Sonnenstrahl, der durchbricht. Gitarre und Elektronik arbeiten manchmal gegeneinander, lassen sich von der jeweiligen Stimme und den englischen Liedtexten aber beruhigen. „Stitch“ als erste ausgekoppelte Single sticht auch akustisch zwischen den zehn Tracks hervor – reflektiert, abgeklärt und leicht in Hiphop-Beats abdriftend. Der Gesang fängt jede Aufgeregtheit, jede Unruhe ab und erdet die elektronischen Ausreißergeräusche. Von sinkenden Schiffen und verschlingenden Monstern singt der Text, kommt aber trotzdem nicht hoffnungslos daher, sondern mit der Aussicht darauf, dass es doch nicht so schlecht endet wie befürchtet. Plattenempfehlung für einen verregneten Sonntag mit Kaffee in der Hand und melancholischem Blick aus dem Fenster. Wooden Peak: Yellow Walls. Veröffentlichung am 18. Januar als LP, CD und digital bei Kick The Flame.

Ist dieses Liegenlassen-und-noch-mal-Ändern-Können nicht auch eine Gefahr, nie fertig zu werden?

Wolter: Uns hat das bei den letzten Platten gestresst, dass es eine Deadline gab. Diesmal hatten wir das Glück, noch im Mix sagen zu können: Komm, wir singen das jetzt noch mal ein. Das war schon luxuriös.

Bode: Aber klar besteht die Gefahr, kein Ende zu finden. Ist in unserem Musikerkreis alles schon passiert: Platte eigentlich fertig und dann acht Songs rausgeschmissen. Dass Stücke es nicht aufs Album schaffen, ist bei uns immer recht früh klar. Aber innerhalb der Stücke kann natürlich noch viel passieren, wenn man sich vom Rechner löst und alles noch mal zusammen spielt. Und dann, in dem einen Moment macht man diese Bewegung, weil sie da grad passt – und alles steht wieder in einem anderen Licht.

Wolter: Das wünscht man den vielen Elektronik-Producern ja, dass sie live mal von ihren Masken im Rechner wegkönnen, um spontan Dinge umzudrehen.

Wie und wo entsteht eure Musik?

Wolter: Die ersten beiden Platten komplett im Proberaum, „Polar“ auf der Grundlage von Field Recordings, die dann jeder erstmal für sich mitgenommen hat. Diesmal waren es aber experimentelle Soundstücke von Sebastian, auf die ich dann Gitarrenentwürfe gelegt habe. Und ab da waren wir dann schon zusammen hier im Teleskop-Studio.

Bode: Wir kamen nicht mit fertigen Stücken ins Studio, sondern mit Songgerüsten. Dann spielt man die zusammen, probiert hier einen halben Take, ändert dort vielleicht Abläufe, hat dabei immer das Gesamtbild im Auge.

„Die Musik ist doch ein Teil meines Lebens“

Mitten in die Produktion des Albums fiel das

Ende von eurem Label Analogsoul

vor einem Jahr.

Bode: Das bedauern wir natürlich, weil es da immer viel Austausch gab und alles um die Musik herum sehr gut organisiert war.

Wolter: Wir wussten aber natürlich schon länger davon, so dass es die konkrete Arbeit an der Platte nicht behindert hat.

Bode: Wir waren auch bei Analogsoul immer eigenständig, war ja ein künstlergeführtes Label. Am Ende waren wir an dem Punkt, an dem die zu übernehmenden Aufgaben für andere die eigene Arbeit verhindert hätten. Somit lag es nahe, dass die Musik wieder zu den Künstlern kommen musste.

Wooden Peak gibt’s seit zehn Jahren – schaut ihr da auch ab und an mal zurück?

Bode: Ich habe neulich alte Probe-Fotos gesehen und diese komischen Interims-Aufbauten für die Elektronik. Da war viel Rumprobieren. Nostalgisch bin da nicht, eher so: Gut, dass wir das überstanden haben, und danke, Jonas! In den Jahren sind natürlich auch ein paar wirklich gute Bands aufgetaucht und wieder verschwunden, die gesagt haben: „Ich hab jetzt Familie und da muss ich mal gucken, ich verkauf jetzt meinen Bass.“ Ich hab selber Familie und frag mich dann schon: Wo ist denn da der Kern geblieben? Die Musik ist doch, neben dem Job und den Liebsten, ein Teil meines Lebens und meiner Persönlichkeit. Solche Motivationspunkte wie größere Konzerte, Zusammenarbeiten mit guten Leuten zu pflegen und Freunde im Biz zu haben, die ehrliches Feedback geben, kommen ja nur, wenn du durchhältst, deine Sache ganzheitlich vertrittst und weißt, wo du stehst.

Ab wann war euch denn klar, dass es Wooden Peak diese ganzheitliche Sache für euch ist?

Wolter: Es hatte schon eine ziemlich große Selbstverständlichkeit von Anfang an. Nach dem ersten Konzert war die Energie da und dieses „Durch dick und dünn“-Brotherhood-Ding.

Bode: Wir machen ja auch so einige andere Sachen, aber Wooden Peak wird immer eine Säule sein, weil es eben auch persönlich ist, unser Blümchen, das wächst. Das ist kein lapidares Hobby. Wir haben die Band von Anfang an professionell verstanden.

Wooden Peak, Record-Release-Konzert (mit Markus Rom an Bass und weiterer Elektronik) am Freitag, 20.30 Uhr, naTo, Karl-Liebknecht-Straße 46, Abendkasse 12 Euro

Von Benjamin Heine