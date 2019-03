Leipzig

Wie es wirklich ist, Gott zu sein, dürften vor allem Insassen psychiatrischer Kliniken wissen. Einem Gedankenspiel, wie es sein könnte, widmet sich der französische Choreograph Martin Harriague auf der Bühne des Schauspiels, wo vor nicht ganz ausverkauftem Saal, dafür begeistertem Publikum am Freitag „If you were God“ Premiere feierte. Ein dreiteiliger Tanzabend, der eine weitere Kooperation des Leipziger Balletts mit dem Schauspiel Leipzig markiert.

Die Choreographien „Prince“ und „ America“ rahmen das Titelstück „If you were God“ und sind dramaturgisch auch insofern verbunden, als dass erst ein begnadeter und egozentrischer amerikanischer Musiker (Prince eben) und dann ein gnadenlos egomanischer amerikanischer Präsident (Trump natürlich) Inspirationen liefern.

Clownesker Vielfach-Klon

Hier setzt Harriague seinen im Grunde einzigen gesellschaftskritischen Stachel, wenn er den im Weißen Haus residierenden Handpuppenkasper geistiger Regression als clownesken Vielfach-Klon in Maske und Masse auf die Bühne jagt. Was Harriague hier zeigt, ist Trump als Prinzip, als mehrheitsfähiges Produkt einer gesellschaftlichen Mentalität, die erst die Puppen tanzen lässt – und diese dann mit in Loops eingespielten rhetorischen Dumm-Dumm-Geschossen dieses Mannes niedermäht.

Das ist wuchtig, garstig, grell. Und hätte so für sich stehen können in unmittelbarer Wirkung. Nur dass Harriague hier jenen Standard wiederholt, der alle drei Choreographien begleitet: ein Rutschen ins Sentiment. Das drapiert im konkreten Fall zu lateinamerikanischen Rhythmen die Tänzerinnen und Tänzer als Flüchtlinge vor einer unüberwindbaren Stelen-Wand in Posen, die sie wirklich aufs Schönste verzweifelt aussehen lassen.

Mischung aus Nutte und Zuhälter

Der sehr geschmackvoll aufgehübschte Appell ans politische Bewusstsein korrespondiert durchaus damit, wie sich zu Beginn des Abends in „Prince“ an Gender-Debatten heran getanzt wurde. Dafür, dass man in genau diesen Debatten schon mal einen offenherzigeren Ton pflegen durfte, mag hier Miles Davis als Zeuge angeführt werden, der einst über den von ihm hochgeschätzten Musikerkollegen äußerte, er sähe aus wie eine Mischung aus Nutte und Zuhälter.

Derlei geht heute allein im Namen auch sprachlicher Reinheitsgebote nicht mehr, weshalb bei Verwendung eines niedliche Heiterkeit hervorrufenden Pimmel-Imitats in „Prince“ vor allem niedliche Prinzen und Prinzessinnen einen genderkorrekten Reigen gackernden Humors tanzen. Das darf natürlich melodramatisch sein, allein schon, weil hier musikalisch ein gefühlswallendes Tschaikowski-Medley und eben keine funky Beats eines „Sexy Motherfucker“ ertönen.

Monolog-Suada

Davon ist auch Nils Frahm weit entfernt, der Zeitgeisthohepriester musikalischen Kunstgewerbe-Tiefsinns, der es immer wieder auf beeindruckende Weise schafft, kompositorisches Phlegma als Minimalismus zu verkaufen. Aber zu dem, was das Herzstück dieses Ballettabends darstellt, passen dessen Klänge bestens. „If you were God – what would you create first?“, ist die Frage die die Choreographie „If you were God“ stellt. Erst launig ans Publikum – dann in Form einer Monolog-Suada.

Mit der wendet der amerikanische Autor Derrick C. Brown den grandiosen Sprachgestus von Allan Ginsbergs „Howl“ in eine Predigt weitgehend wenig poetischer, dafür aber ziemlich pathetischer Plattitüden („Das Leid ist eine Schallplatte, die sich immer weiter dreht“). Dieser Schöpfungsgesang leuchtet dem vortragenden Schauspieler Yves Hinrichs aus einem Buch entgegen, während Urania Lobo Garcia und Bjarte Emil Wedervang Bruland dazu tanzen.

Sie tun das in einer kraftvoller, dabei gelassener Innigkeit und Souveränität, die auch zeigt, wie Körper in einem Tanz den an sie herangetragenen Sinn-Nötigungen folgen und sich ihnen zugleich entwinden, gar über sie erheben können. Und damit auf subtile Weise vielleicht sogar eine mögliche Antwort auf erwähnte Gottes-Frage geben.

Weitere Aufführungen am 7. und 28. April sowie am 4. Mai, jeweils 19.30 Uhr, Schauspiel Leipzig, Bosestraße 1; Kartentelefon: 0341 1268168

Von Steffen Georgi