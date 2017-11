„Wunderschön, wunderschön, wunderschön“: Mark Forsters perfekte Pop-Show

Leipzig. Mark Forster ist unbestreitbar ein Könner. Er weiß, auf welche Knöpfe er drücken muss, damit Musik Wirkung erzielt. Er verfügt über ein mehr als solides Pop-Wissen und kann klangliche Zitate von John Lennon bis Reel 2 Real so charmant einstreuen, dass es eine Freude ist. Er ist redegewandt, witzig und schlagfertig. Mag er auch noch so stinknormal ausschauen unter seiner ewigen Basecap und mit der großen Brille: Seine Qualitäten als charismatischer Entertainer, aus diversen Castingshows und dem TV-Tauschkonzert längst bekannt, hat er auch am Samstagabend im Leipziger Konzert unter Beweis gestellt. Seit Monaten war das Haus Auensee ausverkauft.

„Hallöchen!“, begrüßt er die 3300 dicht gestapelten Fans. Auf die Sekunde pünktlich fällt der Vorhang, ein Ereignis, das geschätzte 2700 leuchtende Mobiltelefone festhalten. Gleich das erste Lied ist ein Versprechen auf die folgenden 125 Minuten: „Egal, was kommt, es wird gut, sowieso“. Was aus Sicht der Anhänger, von denen viele augenscheinlich ihr erstes großes Popkonzert überhaupt erleben, ohnehin in Erfüllung geht. Aber man muss darüber hinaus geradezu objektiv konstatieren: Mark Forster wird eine perfekte Show liefern.

Wo bleibt eigentlich „Menschen Leben Tanzen Welt“?

Griffig der Sound, packend die Arrangements, gern poppig, oft groovig, manchmal sentimental: Ja, auch Forsters Band um Mastermind Daniel Nitt weiß genau, was sie da veranstaltet. Drei Bläser haben sie dabei, sogar eine Tuba gehört zwischendurch dazu. Mal verleihen sie der Musik einen erdigen Hauch von Motown, mal die spitze Note einer Phil-Collins-Bläsersektion. Wie’s eben gerade gefällt.

Selbstredend darf das Publikum die Show gehörig mitgestalten, ohne überfordert zu werden. „Liebe und Zuneigung“ ließen sich durch Strecken und Einklappen von vier Fingern anzeigen, erklärt Forster, bevor die Menge gemeinsam „Für immer Forever“ schmachtet und dazu eben jene Handbewegung synchronisiert. „Wunderschön, wunderschön, wunderschön“, lobt die Hauptperson. Später wird sie noch erfolgreich zu sogenannten „Höckerchen“ und zum Hüpfen animieren. Gelegenheit, ausgiebig „Oooh, oooh oooh“ zu trällern, bietet der Hit­reigen sowieso. Nur fragt man sich irgendwann, wo eigentlich der Gassenhauer „Menschen Leben Tanzen Welt“ bleibt? Bis einem einfällt, dass der doch von Jan Böhmermann stammt.

Die Kritik des Satirikers am gegenwärtigen deutschen Befindlichkeitspop trifft Forsters Oeuvre zum einen, weil seine Lieder trotz schöner Zeilen („Du bist mein geheimer Garten / Ich pfleg dich nicht, doch fühl mich gut, wenn ich dich mal besuch“) in der Tat nicht von allzu viel handeln. Und zum anderen, weil Forster zwar gemeinhin als Autor seiner Lieder auftritt, sich an den Kompositionen jedoch in Wirklichkeit neben ihm selbst noch eine Hitfabrik aus drei Handvoll von Schreibern beteiligt. Wenn ihn wie jüngst ein Journalist danach fragt, verbietet er hinterher die Veröffentlichung des Interviews.

Ultimatives Konfetti-Riesenluftballon-Rauchgeysir-Wunderkerzen-Feuerwerk

Vielleicht sind also auch die netten, persönlichen Anekdoten, die der 33-jährige Pfälzer zu großem Entzücken im Saal einstreut, mit Vorsicht zu genießen. Dass er seine stets mit ihm saure Schwester Natalie zwar mit gleichnamigem Lied vorübergehend beschwichtigt habe, sie aber erneut mit ihm bockig sei, seit er ihr nicht in Berlin das gewünschte Geschenk für Mama besorgt hat. Oder dass er mit Kollegin Amanda Murray auf Teneriffa deren späteres Duett mit Sido „Blau“ im Pingpong-Verfahren schrieb. Er erzählt das, weil Amanda da ist, um das Lied zu singen. Forster begleitet sie an der Klampfe, und auch das ist wieder ein wunderbarer Konzertmoment. Dass er vor „Ich trink auf dich“ mit Kollege Gentleman videotelefoniert, darf man jedoch auf keinen Fall glauben, auch wenn das Gespräch so stimmig inszeniert wie die Reggae-Version mitreißend arrangiert ist.

Ja, er macht das alles perfekt. Es ist daher total nachvollziehbar, dass so viele von Forster und seiner Musik begeistert sind. Sie sind und bleiben es, selbst wenn etliche schon während der Zugabe die Halle verlassen, weil man sonst nachher halt so schlecht vom Parkplatz wegkommt. So verpassen sie das fulminante Finale mit „Chöre“, „Bauch und Kopf“ und einem ultimativen Konfetti-Riesenluftballon-Rauchgeysir-Wunderkerzen-Feuerwerk. Mark Forster ist die Helene Fischer des Deutschpop: Die Show ist fehlerlos, die Musik auch, mancher vermisst halt die Seele. Sein Weg wird bald in die großen Arenen führen und irgendwann vermutlich ins Stadion.

Nach zwei Stunden deutet er noch mal mit dem Zeigefinger von Zuschauer zu Zuschauer und betreibt etwas rhythmische Sportgymnastik. Die großen Gesten fürs Freiluftspektakel – auch sie hat er hier bereits formvollendet vorgeführt.

Von Mathias Wöbking