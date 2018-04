Leipzig

Der Satz ist wirklich reizend: „Wir hoffen auf drei wundervolle Wochen für Georg Büchner.“ Zu hören gab es ihn am Donnerstag in der Schaubühne Lindenfels, am Ende eines Theaterabends, der zugleich den Anfang des „Fragment Festival Büchner“ markierte. Und an dem dann der für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständige Sebastian Strauß in einer kleinen, charmanten Rede auf das verwies, was man jetzt alles so anstellen werde mit dem Georg Büchner. Bis zum 5. Mai, bei einem Festival mit Ausstellungen, Filmen, Diskussionsrunden – und natürlich Theater.

Den Anfang machte dann eine Inszenierung von Schaubühnen-Chef René Reinhardt. „Georg Büchner Fragmentstück“ heißt sie und fügt Passagen aus des Dichters Briefen, der Erzählung „Lenz“ und natürlich aus seinen Theaterstücken („Dantons Tod“, „Woyzeck“, „Leonce und Lena“) zu einem gut 100-minütigen szenischen Patchwork.

Dessen zumindest dramaturgische Legitimation mag sich auch aus dem Zerklüfteten und Zerschundenen herleiten, das in Büchners Texten arbeitet, aus den Welt- und Lebenserschütterungen wie auch den gesellschaftlichen Zuständen, an denen sich der Dichter aufrieb. Konnte doch dessen Leben und Werk selbst nie über den Status des Fragmentarischen hinauswachsen.

Gut betäubt und überschminkt

Von der „Wunde Woyzeck“ sprach einst Heiner Müller und meinte natürlich die „Wunde Büchner“ mit. Ohne freilich, nur um es gesagt zu haben, den einen mit dem anderen gleichzusetzen. Aber diese Texte, die diesem Dichter im Laufe seines kurzen, 23-jährigen Lebens „passiert sind“ (Müller), sprechen in sehr eigener Form auch von einer gesellschaftlichen Wunde, deren Wundbrand noch in jedem Einzelnen frisst. Es ist eine Wunde, die nach wie vor existiert – wenn heute auch eher gut betäubt und überschminkt.

Ein Theater, das sich Büchner widmet, müsste somit, will es Büchner gerecht werden, die Wunde aufreißen. Ohne Betäubung müsste so ein Theater operieren, müsste einen dazu zwingen, sich wenigsten für Momente die Maske des Scheinfriedens abzuschminken. Nur: Kann das Theater überhaupt noch? Können wir das überhaupt noch? Und ist man nicht längst schon vom Glauben an eine positive Antwort auf diese Frage abgefallen in dem Moment, wo sich diese Frage stellt?

Staatsmacht als Staatsterrorismus

„Georg Büchner Fragmentstück“ beginnt in aller Stille. Mit einer Videoprojektion, die aus der Vogelperspektive einen Blick in eine „Hausmeisterwohnung“ wirft, die hier als eine grob auf den Boden gezeichnete Raumskizze zu sehen ist. Eine eingeblendete Adresse verrät, wo man sich befindet: in der Leipziger Arndtstraße 48, einst eine der sogenannten „zentralen Hinrichtungsstätten“. Weshalb dann auch bald ein paar Herren auftauchen, die in aller dienstalltäglichen Beiläufigkeit und Routine ein Todesurteil vollstrecken.

Staatsmacht als Staatsterrorismus. In der Abstraktion, in der das vorgeführt ist, zeigt es unmittelbare Wirkung. In seiner Stille auch. Allein, weil es die Sille vor dem Sturm des Aufruhrs ist. Gegen das „gewaltige Ding, den Staat“ wüten da bald Laila Nielsen, Marie Wolff, Johannes Gabriel und David Jeker. Skandieren „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“, während ins Publikum Flugblätter flattern.

Doch filtern sich aus diesem Chorus des Aufstands, diesen Volkszornbeschwörungen des „Hessischen Landboten“, bald die Solostimmen aus Büchners Stücken, um mit diesen fortan für gut 100 Minuten Szenen zu reihen, die nicht umsonst irgendwann in ein Rummelplatz-Setting münden.

Bewegt Reinhardts Inszenierung sich doch selbst wie zwischen Motiv-Karussell und Figuren-Geisterbahn. Ein Eindruck, den die in historisierende Attributfetzen gekleideten Darsteller (Bühne, Kostüme: Elisabeth Schiller-Witzmann) verstärken. Dramaturgisch ist das geschickt gebaut, wenn sich etwa der Anfang aus der Hinrichtungsstätte fortsetzt bei einem Gespräch mit Dr. Guillotine, oder die Empörung des „Hessischen Landboten“ im Terror Robespierres seine Konsequenz findet.

Eine „Struktur wie beim Bleigießen“

Die Revolution als Jekyll-Hyde-Horror. Stark auf den Punkt gebracht ist das, wenn Johannes Gabriel als Danton (Jekyll) ein irre-gespenstisches Selbstgespräch mit Robespierre (Hyde) führt, der nur als gepuderte Perücke auf einem Mikrophonständer existiert. Und wie ein Menetekel wohnt dem Geschehen immer wieder Woyzeck (Mario Rothe-Frese) bei, während an anderer Stelle eingesprochene Passagen aus „Lenz“ wie unheilvolle Nebel am Horizont kriechen.

Ja, das zeigt immer wieder Gelungenes. Und nein – es wird Büchner nicht gerecht. Ja, man kann als Zuschauer zufrieden sein mit dem Gebotenen – denn nein, am Scheinfrieden wird nicht gerüttelt. Kann man dem Theater die Schuld daran geben? Eine „Struktur wie beim Bleigießen“, wenn „die Hand mit dem Löffel vor dem Blick in die Zukunft zittert“, sah Heiner Müller im „Woyzeck“. Heute sehen wir, beim Blick auf diese Inszenierung, drei wundervolle Wochen für Georg Büchner. Ein ganz schöner Rummel um den Dichter.

Das komplette Programm und Karten auf www.schaubuehne.com oder unter der Telefonnummer 0341 484620

Von Steffen Georgi