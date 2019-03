Leipzig

Noch liegt die Wendeltreppe unscheinbar in Plastikfolie verpackt am Boden des Eingangsbereichs. Spätestens am Mittwoch soll sie bis in den Himmel führen – pünktlich zur Eröffnung der Ausstellung „ Yoko Ono. Peace is Power“ im Museum der Bildenden Künste. Bis dahin laufen die Vorbereitungen auf den über 2000 Quadratmetern des MdbK auf Hochtouren, vom Erdgeschoss bis in den zweiten Stock erstreckt sich die Ausstellungsfläche für Yoko Onos Installationen. „Wir werden einige Originale hier haben“, sagt der Sprecher des Museums, Jörg Dittmer. „Viele der Stücke werden aber auch direkt von uns aufgebaut.“ Damit alles trotzdem nach den Vorstellungen der Künstlerin verlaufe, sei deren langjähriger Freund Jon Hendricks als Kurator vor Ort.

Einiges ist bereits halb fertig und lässt die Intentionen der Künstlerin erkennbar werden. Für die Arbeit „Ex It“ wurden 100 Särge für Männer, Frauen und Kinder aufgestellt. Auf den anonym wirkenden schlichten Kisten stehen Zitrusbäume, der Raum ist von Vogelgezwitscher erfüllt – eine Metapher für die Auferstehung. Andere Werke sind noch kaum zu erkennen. So liegen auf einer der Terrassen im Obergeschoss des Museums drei Haufen verschiedenfarbiger Erde, fast verborgen von Kartons und Luftpolsterfolie. Das Werk „Three Mounds“ wurde von Yoko Ono ursprünglich im Jahr 1999 geschaffen, damals bestand es aus identischen Steinhügeln aus drei israelischen Städten. Nachdem sie ihre Idee um 2008 herum weiterentwickelte, stehen die verschiedenen Erdsorten heute für die Arten von Gewalt gegen Frauen.

Ein Thema, das auch in einem anderen Ausstellungsraum wieder auftaucht. Hier liegt ein Stapel Kleidung auf dem Boden, an der Wand aufgereiht zeigen Bildausschnitte jeweils nur die Augenpartie von Frauen verschiedener Herkunft. Darunter wurde handschriftlich ihre Geschichte notiert. Für ein fortlaufendes Projekt hatte Yoko Ono schon vor Jahren Frauen auf der ganzen Welt gebeten, ein „Testament des Leids“ einzureichen. Allein aus Leipzig hätten sich vor der Ausstellung mehr als 70 Betroffene gemeldet, so Jörg Dittmer.

Er beschreibt die Ablehnung von Gewalt wie die Sehnsucht nach Frieden als zwei der zentralen Motive der Ausstellung. Diese funktioniere in vielen Fällen übrigens nicht nach dem alten Museumsprinzip „nur gucken, nicht anfassen“, sondern fordere zur Eigeninitiative auf. Über die Wendeltreppe etwa sollen Besucher dem Himmel „ein kleines Stückchen näher kommen“. Auch einen „Baum der Wünsche“ soll es geben, an dem jeder kleine Anhänger befestigen kann. Einen Brauch, den Yoko Ono als Kind in Japan kennenlernte, wo Tempelbesucher Gebete an Sträuchern aufhängen.

Ob die Künstlerin selbst in der nächsten Woche zur Eröffnung kommen wird, kann Jörg Dittmer nicht mit absoluter Sicherheit bestätigen. „Die offizielle Formulierung lautet, dass sie es plant“, sagt er. Bisher sehe es aber gut aus. Yoko Ono beteuere immer wieder, sich die Reise nach Leipzig sehr zu wünschen. Letztendlich sei die Teilnahme der 86-Jährigen aber erst sicher, wenn sie ins Flugzeug steige.

Yoko Ono: „Peace is Power“, ab 4. April im Museum der bildenden Künste. Die Ausstellung ist bis zum 7. Juli zu sehen. Eröffnung: 3. April,18 Uhr statt

Von Hanna Gerwig