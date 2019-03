Leipzig

Rund 60 Arbeiten der US-japanischen Künstlerin Yoko Ono sind vom 4. April an im Leipziger Museum der bildenden Künste zu sehen. Unter dem Titel „ Yoko Ono - Peace is Power“ würden sehr unterschiedliche Kunstformen wie Installationen, Filme, Performances und Zeichnungen präsentiert, teilte das Museum am Freitag in Leipzig mit. Sie gäben einen Überblick über das künstlerische Schaffen der 86-jährigen Witwe von Beatles-Sänger John Lennon. Zur Eröffnung wird Yoko Ono in Leipzig erwartet.

Für ihre Leipziger Ausstellung hatte sie in Deutschland lebende Künstler eingeladen, gemeinsam ein Werk zu gestalten. Entstehen soll dem Museum zufolge eine Installation mit Wasser. Ein wie auch immer gearteter Wasserbehälter würde die eine Hälfte der Skulptur bilden, Yoko Ono werde das Wasser hinzufügen. Ein „Water Event“ hatte die Künstlerin erstmals 1971 in einer Ausstellung in Syracuse in den USA umgesetzt.

Yoko Ono gilt laut Museum als eine der einflussreichsten und umstrittensten Künstlerinnen unserer Zeit. Zentrales Thema in ihrem Leben und Schaffen sei das Kräfteverhältnis zwischen Krieg und Frieden. Die Ausstellung in Leipzig sollte ursprünglich im Dezember eröffnet werden. Wegen der umfangreichen Vorarbeiten in Leipzig und an Onos Wohnort New York war die Eröffnung verschoben worden.

von LVZ