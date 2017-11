Zeitungs-Oscars für LVZ-Wahl-Titelseite und Flut-Serie

Wien. 185 Zeitungen aus 27 Ländern bewarben sich in diesem Jahr um die European Newspaper Awards, die 19. Ausgabe der Branchen-Oscars. Gleich mehrfach überzeugten dabei kreativ gestaltete Seiten der Leipziger Volkszeitung die internationale Jury: Für die Titelseite vom 23. September, dem Vortag der Bundestagswahl, und die Serie zum 15. Jahrestag der Jahrhundertflut von 2002 (12. August bis 30. September 2017) gibt es gleich drei der begehrten Auszeichnungen in der Kategorie „Nachrichten-Seiten“. Die Awards werden im Rahmen des European Newspaper Congress vergeben, der vom 13. bis 15. Mai 2018 in Wien stattfindet Den European Newspaper Award lobt der Zeitungsdesigner Norbert Küpper aus. Die besten Zeitungen Europas kommen in diesem Jahr aus Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen und Deutschland.

24 Erstwähler gefragt, warum sie es wichtig finden, bei der Bundestagswahl mit abzustimmen. 15 Jahre nach der verheerende Flutkatastrophe von 2002 widmeten die LVZ und ihre Regionalausgaben den Folgen des Jahrhunderthochwassers die 14-teilige Lokalserie „Sicher vor der Flut?“. Ab dem 12. August, dem Jahrestag des Hochwassers in Döbeln, bis zum 30. September wurde in allen lokalen Printausgaben sowie online eine umfassende Bestandsaufnahme der Flutschutzmaßnahmen seit 2002 gezogen. „Wir sind dabei weitgehend dem Lauf der Mulde gefolgt“, berichtet LVZ-Vizechefredakteur Olaf Majer. Das Ziel der Serie sei es gewesen, dem Leser „das ganze Bild zu vermitteln“.