Leipzig

Als „historisch“ bezeichnet Intendant Jürgen Zielinski den Enthüllungsmoment im Theater der Jungen Welt. Deutschland als Wirtschaftsmacht konzentriere sich zwar auf das Bruttosozialprodukt, das Ensemble des TdJW werde sich in der Spielzeit 2018/19 jedoch ein Beispiel am Königreich Bhutan nehmen. Dort gibt es ein Ministerium für Glück, welches für das Bruttoinlandsglück der Bevölkerung zuständig ist. Ganz inoffiziell ernannte Zielinski am Dienstagvormittag Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke zur Glücksdezernentin und verrät das Motto der kommenden Saison: „Zum Glück.“ Vom Kopf – Leitmotiv der aktuellen Spielzeit – zum Bauch also.

Jennicke selbst lobt die progressiven Ideen des Theaters: „Das TdJW findet immer einen Weg, theatrale Mittel zu verwenden, um zuzuhören und dann daraus etwas zu schaffen.“ Die Rede ist hier vor allem von einem neuen Projekt, dessen Testphase nun beginnt. „Das große Meckerwelttheater“ holt den Furor aus den Foren der virtuellen Welt auf die Marktplätze der Realität. Winnie Karnofka, stellvertretende Intendantin, möchte das „Meckern aus der Schmuddelecke holen“. Erste Station ist der Lindenauer Markt. Hier werden diese Woche Meinungen aus der Bevölkerung gesammelt, um sie in der kommenden Woche in Form eines Kasperle-Theaters an selber Stelle zurück unter die Leute zu bringen. „Das ist Teil unseres Demokratieprojekts und soll auch zur Glückskonjunktur beitragen.“

Jeden dritten Donnerstag wird auch ab dem 20. September diesem Ziel zugearbeitet. Die Spielzeitreihe „Glückstag(e)“ widmet sich mit Shows, Performances, Spielen und Versuchsanordnungen dem Thema. Jörn Kalbitz, Geschäftsführender Dramaturg, sagt: „Die Ensemblemitglieder werden zu Glücksforschern und laden zum Beispiel den Züchter von ,glücklichen Schweinen’ zum Gespräch.“

Tiere auf der Suche nach Glück sind in der Inszenierung von „Was das Nashorn sah, als es über die andere Seite des Zauns schaute“ und der Uraufführung von „Wenn ich das 7. Geißlein wär“ anzutreffen. In „Splikifikant“ wird hingegen mit der deutschen und der georgischen Bezeichnung für Elefant gespielt. Die Koproduktion mit einem Theater aus Tiflis zeigt, wie unwichtig Sprache zum Glücklichsein für Kinder ab zwei Jahren ist.

TdJW erstmals Austragungsort des Schülertheatertreffens Sachsen

Erstmals ist das TdJW Austragungsort des Schülertheatertreffens Sachsen und feiert zudem mit einer Jugendclub-Inszenierung im regulären Spielplan Premiere. Castings für „Teenage Widerstand“ finden im September statt, so dass die Produktion über jugendliche Protestbewegungen im März 2019 beginnen kann. Junge Helden stehen außerdem mit „Peter Pan“ und „Nicobobinus“ auf der Bühne; letzterer als „großer Weihnachtsknaller“. Clara Schumann wird hingegen zu ihrem 200. Geburtstag für ihre „Mädchenmonstermusik“ und als Wunderkind der modernen Erziehung gefeiert.

Ihr Regie-Debüt feiern die hauseigenen Schauspielkollegen Julia Sontag und Philipp Oehme. Mit „Die Seiltänzerin“ inszeniert Sontag ein Puppentheater, wohingegen Oehme die Zuschauer in „Norway.Today“ über die Grenzen des Glücks nachdenken lässt und im neuen Kleinen Saal begrüßt. Nach Auszug des Lofft versucht dort nun das TdJW sein Glück. Zum Sommertheater 2019 treffen sich die Nachbarn dann in der Baumwollspinnerei wieder.

„Mit jetzt schon 54 000 Besuchern in der noch laufenden Saison, haben wir ein Plus von 4000 im Vergleich zur letzten Spielzeit“, verkündet Verwaltungsdirektorin Lydia Schubert stolz. Wie viel das mit Glück zu tun hat, ist nicht ganz geheim. Schließlich trage Leipzigs Attraktivität einen entscheidenden Beitrag zur Zuwachsquote, sagt Zielinski. Mit mehr als 65 000 Besuchern inklusive Einmietungen, Workshops, pädagogischen Veranstaltungen und mehr, wird das Glück des TdJW solide zum Ausdruck gebracht.

Zu sich winkt das Ensemble mit japanischem Talisman: der Maneki-neko-Katze. Sie soll Glück bringen, in der neuen Außenstelle des Glückministeriums in Leipzig.

Von Lotta-Clara Löwener