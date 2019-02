Leipzig

Tausende Computerspiel-Begeisterte werden an diesem Freitag zur Eröffnung des dreitägigen Gaming-Festival Dreamhack in Leipzig erwartet. Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung ist in diesem Jahr die Deutsche Casemod-Meisterschaft, bei der Modellbauer um das aufwendigste Computer-Design wetteifern.

Dabei gestalten sie normale Gehäuse und Tastaturen fantasievoll neu. Zur Meisterschaft auf dem Leipziger Messegelände wollen nach bisherigem Stand 30 Bastler mit 45 Modellen kommen.

Deutschlands größte LAN-Party

Fans des virtuellen Wettstreits können sich erneut auf zahlreiche eSports-Turniere sowie Deutschlands größte LAN-Party freuen. So wird in Leipzig der Auftakt der neuen, internationalen Turnierreihe DreamHack Pro Circuit im Auto-Fußballspiel „Rocket League“ gefeiert.

Vergangenes Jahr wurden 18.500 Besucher auf der Dreamhack gezählt, die Veranstalter rechnen diesmal mit einem ähnlichen Interesse. Ein Teilnehmer ist die gesamte Strecke von Hamburg mit dem Fahrrad angereist – inklusive Gepäck.

Von jhz/dpa