Mehr als drei Jahrzehnte nach ihrer Auflösung ist die schwedische Popgruppe Abba wieder vereint. „Wir dachten, es würde Spaß machen, wieder gemeinsame Sache zu machen und ins Studio zu gehen“, hieß bei der Fotoplattform Instagram. Das Ergebnis sind zwei neue Songs.

„Es war, als hätte die Zeit stillgestanden und als wären wir nur in einem kurzen Urlaub gewesen“, schreiben die vier Musiker weiter. Eines der Stücke, „I Still Have Faith In You“, werden die Agnetha Faltskög, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Anni-Frid Lyngstad in einer NBC-Sondersendung präsentieren. Ausgestrahlt werden soll sie im Dezember.

