Auf der Suche nach der Pestgrube

Hannover. Wenn Minette Walters spazieren geht, dann denkt sie an die Pestgrube. Riesig muss die sein. Wenn ihr Blick über die malerische Landschaft von Dorset im Südwesten Englands schweift, verweilt er nicht bei reetgedeckten Häusern, saftigen Wiesen und Lämmern. Vor ihrem inneren Auge erscheint stattdessen das Massengrab für die Dahingerafften.

Die Bestsellerautorin hat in Dorset vor 18 Jahren ein Anwesen mit pittoresken Giebeln und Klinkerverzierungen gekauft. Ihr Ehemann züchtet dort die seltene britische Schafrasse Dorset Down und Hühner. Walters nennt ihr Zuhause bescheiden “Farm“ – “Gutshaus“ würde es wohl eher treffen. Daneben gibt es im Dorf Whitcombe nur noch fünf teils als Feriendomizil genutzte Cottages und eine Kirche, die älter ist als die Pest. Ob hier die Kranken einst nach Zuflucht suchten?

Das Erste, was Walters beim Einzug über ihre neue Heimat erfahren hat, war die Geschichte von der Grube. Deshalb denkt sie nun bei jedem Spaziergang an den Schwarzen Tod, der hier vor Jahrhunderten ganze Landstriche menschenleer fegte. Die Verstorbenen hat man irgendwo aufeinandergestapelt und verbuddelt, aber die Stelle ist auf keiner Karte verzeichnet. Weil das Dorf unter Denkmalschutz steht, darf auch nicht gegraben werden. “Wir sechs regelmäßigen Bewohner von Whitcombe wetteifern darum, wer die Pestgrube als Erstes findet“, erzählt Walters bei einem Besuch in Deutschland.

Das morbide Geheimnis ihres Dorfes hat ihre Fantasie angestachelt: Minette Walters. Quelle: Vicky Fry

Das morbide Geheimnis ihres Dorfes hat ihre Fantasie angestachelt. “Dann erfuhr ich auch noch, dass die Pest damals über den Hafen von Weymouth nach England kam, das ist direkt vor unserer Haustür. Nur einer von zehn Menschen in Dorset hat überlebt. Ich war fasziniert von all diesen Fakten. Und ich wollte wissen: Wer hat überlebt und weshalb?“, sagt die Lady mit dem eleganten Lidschatten und distinguierten britischen Zungenschlag.

Bislang ist die 68-Jährige als Autorin von intelligenten und psychologischen Thrillern bekannt, jetzt hat sie erstmals einen historischen Roman geschrieben. Er heißt “Die letzte Stunde“ und erzählt die Geschichte von Lady Anne, die ihr Dorf im Alleingang vor der Pest bewahren will. Als sich die Nachrichten über eine nahende Bedrohung mehren, riegelt sie ihr Landgut kurzerhand von der Außenwelt ab – und lässt selbst ihren ungeliebten, brutalen Ehemann nicht mehr von seiner Reise heimkehren.

Eine beeindruckende Frau, die sich mit Heilkräutern auskennt und in einer Männerwelt durchkämpft. Indem sie einen Leibeigenen und Bastard zum Stewart macht und die Bediensteten zum Schutz in die Stadtmauern holt, bringt sie die soziale Ordnung gehörig durcheinander und muss sich immer wieder neu beweisen.

“Sie wollten mich nur als Krimi-Autorin“

Lady Anne bewahrt nicht nur selbst ein dunkles Geheimnis, sondern auch ihre verwöhnte Tochter. Mit Spannung kennt sich die Minette Walters schließlich aus. In einem ihrer bekanntesten Werke, “Die Bildhauerin“ (1995), spürt sie dem Geheimnis einer Frau nach, die zugab, ihre Mutter und Schwester zerstückelt zu haben. Weil sie im Gefängnis Nadeln in Knetpuppen sticht, wird sie Bildhauerin genannt.

Von dem Genrewechsel musste die Krimi-Königin die Lektoren erst mal überzeugen. Mehrere Verlage winkten ab. “Nachdem es jetzt ein internationaler Erfolg geworden ist, ärgern die sich hoffentlich“, meint die Autorin augenzwinkernd. “Sie wollten mich nur als Krimi-Autorin. Das finde ich merkwürdig. Wenn ein Schriftsteller eine gute Geschichte schreiben kann, dann ist das Genre nebensächlich. Es gibt so viele Autoren, die gerne mal etwas anderes ausprobieren würden. Ich ermuntere sie dazu.“

Isolation als wiederkehrendes Element

Es ist nicht der erste Genrewechsel der Autorin, ihren ersten Krimi “Im Eishaus“ veröffentlichte Walters erst mit 43 Jahren, nachdem sie ihre beiden Söhne großgezogen hatte. Davor arbeitete sie als Lektorin und beschwerte sich oft über die Qualität der vom Verlagshaus herausgegebenen Arztromane. So veröffentlichte sie kurzerhand selbst mehr als 30 Romanzen unter einem bislang nicht preisgegebenen Pseudonym.

Über diese Geschichten sagte sie einmal: “30 000 Worte lang, kein Sex, kein starker Alkohol und nur keusche Küsse.“ Vor “Die letzte Stunde“ schrieb Walters erstmals einen Horrorroman. “Der Keller“ handelt von Kindesmissbrauch und einem Opfer, das zum Täter wird. “Ich hatte schon Romanze, Krimi, Horror, historischer Roman. Da bleibt mir jetzt noch Sci-Fi“, scherzt die Schriftstellerin.

Isolation ist ein wiederkehrendes Element in ihren Romanen. In “Dunkle Kammern“ findet sich die Protagonistin nach einem Unfall ohne Gedächtnis in einer Privatklinik wieder, “Der Keller“ beginnt in einem solchen, und viele ihrer Figuren sind Außenseiter.

Minette Walters: “Die letzte Stunde“ Quelle: Verlag

Walters erklärt die Faszination für die Abschottung mit den Worten: “Gesellschaften tendieren dazu, Menschen auszustoßen, die anders als der Mainstream sind. Als Herdentiere bevorzugen wir die Nähe von Gleichgesinnten. Das ist ein menschlicher Charakterzug, der mir nicht gefällt. Wenn man mehrere Personen auf engem Raum zusammenpfercht, sind die Beziehungsdynamiken sehr interessant, wie man in ,Die letzte Stunde‘ beobachten kann.“

Ein mittelalterliches Motiv griff die Autorin übrigens schon in dem Krimi “Die Schandmaske“ (1996) auf, in dem es um eine jener Masken geht, die einst Straftätern zur öffentlichen Demütigung übergezogen wurden.

Walters schwärmt so von der kleinen Kirche in ihrem Heimatdorf, das man sie am liebsten gleich besuchen möchte. Drumherum lassen sich noch die Grenzen der mittelalterlichen Siedlung erkennen. Beide Söhne von Walters haben in der Kirche geheiratet, aber ein Gottesdienst findet in der Kirche nicht mehr regelmäßig statt, weil es sich für die wenigen Einwohner nicht lohnt.

Gelungener Cliffhanger

Der Steinaltar ist verschollen. Die Autorin vermutet, dass er während der Reformation demontiert und als Basis für ihr eigenes Haus verwendet wurde. Ein weiteres Geheimnis von Whitcombe. Die Kirche ist in “Die letzte Stunde“ eins zu eins abgebildet. Die Szenen, die sich dort abspielen, hat sich die Autorin allerdings ausgedacht: Da beobachtet ein lüsterner Pastor etwa, wie sich junge Paare zum Stelldichein treffen.

Der historische Roman schließt mit dem Ende der Pandemie. Das Dorf, das sich in der Isolation von den starren Regeln der Zeit gelöst hat – insbesondere im Hinblick auf die Stellung der Frau –, steht kurz davor, sich wieder mit dem Rest der Gesellschaft auseinandersetzen zu müssen: ein gelungener Cliffhanger.

Der zweite Band erscheint im Original bereits im Herbst, auf Deutsch dann im Frühjahr 2019. Bis dahin geht Minette Walters noch ein bisschen spazieren – und denkt an die Pestgrube.

Von Nina May