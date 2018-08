Hannover

Kein Popkünstler stieg so hoch und fiel am Ende so tief wie er. Michael Jackson (1958-2009), der am 29. August 60 Jahre alt geworden wäre, war ein künstlerischer Titan, der die Popmusik in allen Bereichen neu definierte.

Michael Jackson: der vereinsamte Märchenprinz

Vereinsamt und abgeschirmt versank der Märchenprinz des Pop nach dem weltweiten Erfolg Anfang der 1980er Jahre in seine eigene Traumwelt. Auf seiner „Neverland“-Ranch bei Los Angeles umgab sich der Exzentriker mit Spielzeugen und Tieren wie dem Affen „Bubbles“ und der Boa constrictor „Muscles“. Auf seiner Ranch lebte ein ganzer Zoo, die Tierschutzorganisation Peta warf dem Popstar Tierquälerei vor, da die Tiere auf seiner Ranch verwahlost worden seien.

Zur Galerie Skandale begleiten Michael Jacksons Höhenflug durch die Popgeschichte. Noch immer ranken sich zahlreiche Gerüchte um die Lebensgeschichte des King of Pop.

Die Kindesmissbrauchs-Vorwürfe verfolgten Michael Jackson

Er verkaufte mehr Platten und engagierte sich laut Guinness-Buch der Rekorde karitativ mehr als alle anderen vor oder nach ihm, vor allem für Kinder. Der Mann, der immer wie Peter Pan sein und niemals erwachsen werden wollte, stürzte schließlich über unbewiesene Vorwürfe des Kindesmissbrauchs. Der „King of Pop“ starb am 25. Juni 2009 medikamentensüchtig in seiner Villa in Los Angeles an Herzversagen.

Von dpa / RND