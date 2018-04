Hannover

Was ist durch die Kunstfreiheit noch gedeckt und was nicht? An dieser Frage ist nicht nur der nach dem Skandal um die Echo-Vergabe an die Südtiroler Rechtsrocker „FreiWild“ gegründete Ethikrat des Echo gescheitert, sondern jetzt gleich der ganze Preis. Und das hat gute Gründe. Sie liegen weniger in den einzelnen Skandalen und Grenzüberschreitungen von Kollegah und Co., sondern vielmehr in der Struktur des Pop-Preises.

Für den Haupt-Echo galten nämlich, im Unterschied zu seinen Geschwistern Echo Jazz und Echo Klassik, als Hauptkriterium Umsatzzahlen. Dass Masse nun beileibe nicht ein Synonym für Klasse ist, scheint unstrittig. Insofern ist es um den Echo nicht schade. Mit menschenverachtenden Texten wird künftig kein Blumentopf mehr zu gewinnen sein – gut so!

Von Daniel Killy/RND