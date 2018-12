Leipzig

Auf der Suche nach feministischen Vorfahren: Bis zum 3. Februar ist die Ausstellung „ Alliances“ der Künstlerin Alex Martinis Roe in der Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) zu sehen. Die 36-Jährige hat neun Jahre in Berlin gelebt und gearbeitet, ursprünglich kommt sie aus Australien. In diesem Jahr erhielt sie für ihre Arbeit den Kunstpreis „ Europas Zukunft“. Der Preis zeichnet Künstler aus, die sich mit sozialen und gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzen und globale Verflechtungen sichtbar machen.

Die Ausstellung in der GfZK-Villa besteht aus zwei Konstruktionen, auf denen die Besucher verweilen können, um sich die Filme der Künstlerin anzuschauen. Sie sind ebenso für den Austausch unter Besuchern gedacht – der Künstlerin ist das wichtig.

Für die Recherche bedient sich Alex Martinis Roe unterschiedlicher Methoden, die klassische Archiv- und Literaturrecherche gehörte dazu. Direkte Begegnungen, Diskussionen und Beobachtungen sind ebenso Bestandteil. Es geht ihr darum, unterschiedliche feministische Bewegungen zu erforschen und herauszufinden, inwieweit Theorien oder Ansätze weitergegeben werden.

Die 20-minütige Arbeit „Alliances“ wird in Kino-Atmosphäre gezeigt und beschäftigt sich mit Feminismus in Frankreich. Quelle: André Kempner

Der erste Film „It was about opening a very notion that there was a particular perspective“ beschäftigt sich mit Bewegungen der 1970er-Jahre in Sydney. Er stammt aus dem Projekt „To become two“. Darin setzte sich die Australierin mit feministischen Gruppen in verschiedenen Teilen der Welt auseinander, etwa dem „Kollektiv des Mailänder Frauenbuchladens“ und der französischen Gruppe „Psychanalyse et politique“, zu der die feministische Psychoanalytikerin und Kulturtheoretikerin Luce Irigaray gehört.

„In Sydney kämpften verschiedene Bewegungen für ein gemeinsames politisches Ziel. Es ging um den Erhalt von Grünflächen in der Stadt. Gemeinsam gingen sie in einen politischen Streik“, erklärt Johanna Krümpelbeck, Volontärin in der Kunstvermittlung der GfZK. Zu der Allianz gehörte die Gewerkschaft von männlichen und weiblichen Bauarbeitern, die eng mit der kommunistischen Partei verwoben war. Die Schwulen-und Lesbenszene war ebenso beteiligt wie unterschiedliche Frauenbewegungen, Aktivisten aus linken Gruppierungen und der Hausbesetzerszene oder aus der Ökobewegung.

Unterschiedliche Gruppen mit einem gemeinsamen Ziel

Gemeinsam erreichten sie die sogenannten „green ban“ – Verbote für die Bebauung bestimmter Grünflächen. „Unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Herangehensweisen und Zielen formieren sich zu einer Allianz um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.“ Alex Martinis Roe fand heraus, dass einige Mitglieder des Kollektivs in Paris studierten und so mit den Theorien der feministischen Bewegung„Psychanalyse et politique“ in Kontakt kamen. Ihre Erkenntnisse nahmen sie mit nach Sydney.

Roe untersuchte vergangene Ereignisse und macht mit ihrer Ausstellung deren Geschichte sichtbar. „Um daraus zu lernen und die Erkenntnisse auf die heutige Zeit zu übertragen“, erklärt Krümpelbeck. Nach Aussagen der Volontärin hat Alex Martinis Roe den Ansatz, die Geschichte kennen zu müssen, um etwas für die Praxis mitzunehmen. Dafür zeigt sie Verbindungen unterschiedlicher Akteure und zieht ein Fazit: Gemeinschaftlich ist vieles möglich.

Vor der Ausstellung initiierte die Künstlerin ein Treffen mit verschiedenen Leipziger Feministinnen. Es ging um Frauenbewegungen in der DDR und um eine mögliche Erinnerungskultur. Johanna Krümpelbeck hat für die Veranstaltungen mit Leipziger Feministinnen eng mit der Künstlerin zusammengearbeitet. „Auch in Leipzig ist es wichtig, die Geschichte der Bewegungen sichtbar zu machen und es zu schaffen, an die ältere Generation anzuknüpfen“, sagt sie.

Feminismus in der DDR

In ihren Arbeiten vereint die Künstlerin unterschiedliche Puzzleteile: Fotos mit Voice-Overs, Filmmaterial von früher, Interviews. „Eine Art multimediales Essay“, sagt Johanna Krümpelbeck.

Für den zweiten Film „ Alliances“ arbeitete die Künstlerin gemeinsam mit zehn unterschiedlichen Feministinnen aus Paris, darunter eine Boxerin, eine Hebamme und eine Galeristin. Ihre Ausgangsfrage war: Wie können Verbindungen zwischen verschiedenen Feministinnen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen? Wie funktioniert Solidarität in dieser Diversität?

Alex Martinis Row im Interview:

Im Film steht der Mai 1968 im Zentrum – eine Zeit des Umbruchs, auch für den französischen Feminismus. In diversen Gesprächssituationen konfrontierte Alex Martinis Roe die Frauen miteinander. Jede von ihnen hatte die Aufgabe, einen „feminist forebear“ – also einen feministischen Vorfahren zu finden. In einem Workshop erarbeiteten alle Teilnehmer Vorschläge für das Schmieden von Allianzen.

Eines ist der Künstlerin wichtig: Das Rad wird nicht immer wieder neu erfunden, oft gibt es Ansätze und Erfahrungen aus der Vergangenheit, die noch heute hilfreich sind.

Die Ausstellung ist bis zum 3. Februar 2019 in der Galerie für zeitgenössische Kunst, Karl-Tauchnitz-Straße 9-11, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende von 12 bis 18 Uhr. Ein Einzelticket kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Ein Kombiticket liegt bei acht Euro, ermäßigt vier Euro. Am Mittwoch ist der Eintritt frei. Jeden Samstag um 15 Uhr gibt es öffentliche Führungen durch die Wechselausstellungen. Jeden Sonntag um 15 Uhr kann die Sammlungsausstellung der GfZK im Rahmen von öffentlichen Führungen besucht werden. Die Teilnahme an der Führung ist im Museumseintritt enthalten. Mehr Informationen erhalten Sie unter 0341 140 81 0 oder office@gfzk.de.

Von Maria Sandig