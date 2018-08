Hannover

Monate nach dem Tod von Avicii soll posthum ein neuer Track des schwedischen DJs veröffentlicht werden. Das gab sein ehemaliger Manager Carl Falk in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post bekannt. Der Titel des Tracks: „Heaven“. „Gestern war ein seltsamer und emotionaler Tag, an dem ich irgendwie versucht habe, diese Lieder fertig zu kriegen“, schrieb er.

Ebenfalls auf dem Track ist der Coldplay-Sänger Chris Martin zu hören. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt es nicht. „Es ist nicht das selbe, zu produzieren, ohne dass du an meiner Seite bist. Ich vermisse dich, wie du über meiner Schulter hängst und jede Kleinigkeit und jedes Detail in dem Lied anzweifelst“, fügte Falk seinem Instagram-Post hinzu.

Auch ein neues Album soll erscheinen

Für den Song „Heaven“ hatte Chris Martin bereits die Vocals eingesungen. Avicii hat kurz vor seinem überraschenden Tod am 20. April im Oman noch an dem Track gearbeitet. Mehr als 200 unveröffentlichte Demos, Tonfragmente und verworfene Songs es laut der schwedischen Zeitung Aftonbladet noch geben. Auch ein neues Album, das bereits vor dem Tod Avicis fertig gewesen sein soll, solle noch in diesem Jahr erscheinen. „Aftonbladet“ zitiert das US-Magazin „Variety“. Danach habe sich die Familie Avicis mit der Plattenfirma „Geffen“ darauf geeinigt, das neue Album noch vor Jahresende zu veröffentlichen. „Geffen“-Chef Neil Jacobson sagte kurz nach Avicis Tod über das Album: „Ehrlich gesagt ist das die beste Musik von Avici seit Jahren. Ich kann das beurteilen, ich habe all seine Alben betreut.“ Eine Demo-Version von „Heaven“ kursiert bereits auf Youtube.

Mit dem Titel „Levels“ hat sich Avicii 2011 in die Herzen der Freunde von elektronischer Musik gespielt. Für seine Musik wurde er mit den MTV Music Awards und den Billboard Music Awards ausgezeichnet. Auch für den Grammy war der DJ nominiert.

Von Geraldine Oetken / RND