Das sind die erfolgreichsten Filme aller Zeiten

Los Angeles. Rund 2,79 Milliarden US-Dollar – so viel Geld hat der erfolgreichste Film aller Zeiten an den Kinokassen weltweit eingespielt. Um welchen Film es sich handelt, und welche Kassenschlager es noch auf die Liste geschafft haben, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Der Kinohit „Black Panther“ um einen schwarzen Superhelden hat es auf die Liste der zehn erfolgreichen Filme aller Zeiten geschafft. Nach Angaben des Disney-Studios spielte die gefeierte Comicverfilmung von Ryan Coogler weltweit 1,28 Milliarden Dollar (rund 1,04 Milliarden Euro) ein, wie das US-Branchenblatt „Variety“ am Dienstag berichtete. Auf der globalen Top-Ten-Liste nimmt „Plack Panther“ damit den zehnten Platz ein, der Disney-Film „Frozen“ rutschte auf den elften Rang ab.

Von RND/are/dpa