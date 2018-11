London

Er will es wissen: Sir David Attenborough will die Nummer 1 werden. Und das zu Weihnachten. Jeder Jahr messen sich in Großbritannien die Größen der Popszene, um zu Weihnachten den Nummer-1-Hit zu landen. Detailliert illustriert wurde der Sängerwettbewerb bereits im Dauer-Weihachtsfilm „Tatsächlich Liebe“. Dort versucht der alternde Rüpel-Popstar, Billy (Bill Nighy), mit einer schlechten Weihnachts-Coverversion von „Love is all around“ eine junge, weichgespülte Boyband vom Hitlisten-Weihnachtsthron zu stoßen. Und es wäre kein Weihnachtfilm, wenn der Rock-Opa das nicht schaffen würde – allerdings mit einer gehörigen Portion von Sex, Drogen-Witzen und Rock’n’Roll.

Auch Sir David Attenborough tritt mit 92 Jahren gegen junge Konkurrenz an – 2017 nahm Ed Sheeran mit „Perfect“ die Weihnachtskrone mit nach Hause. „David Attenborough - My Field Recordings from Across the Planet“ ist das Album, mit dem er den Weg zum Weihnachts-Pop-Thron begleitet von einer Social-Media-Kampagne schaffen will, wie das britische Blatt „The Sun“ berichtet.

Sir David Attenborough als ältester Weihnachtsmusiker Großbritanniens?

Wenn Attenborough zu Weihnachten an der Spitze der Charts steht, wäre er der älteste Musiker, dem diese Ehre zu Teil wird. Bis jetzt hat Tom Jones, ebenfalls ein Sir, den Titel inne. Er war 68 Jahre alt, als sein Song „(Barry Islands) In the Stream“ herauskam.

Aber ansonsten sind nicht viele Parallelen zwischen Attenborough und dem Pop-Rüpel aus „Tatsächliche Liebe“ zu ziehen.

Erstens: Attenborough ist kein Popstar. Er ist Biologe und legendärer Filmemacher, der den Doku-Epos „Planet Earth“ – als erfolgreichste Doku-Reihe aller Zeiten gehandelt – mit der BBC auf die Beine gestellt hat. Er hat es als einziger Filmemacher geschafft, Preise der Bafta-Awards mit Programmen in schwarz-weiß, Farbe, HD, 3D und 4K zu gewinnen. Und in seinem stolzen Alter reist Attenborough durch die Welt, gerade erst hat er zugesagt, aus dem Filmmaterial seiner Reisen der vergangenen vier Jahre für Netflix zur Dokumentation „Our Planet“ zu verarbeiten.

Zweitens: Das Album, das es auf Platz 1 schaffen soll, ist überhaupt nicht Mainstream-tauglich. Erzählungen von Attenborough wechseln sich mit Musik von indigenen Musikern aus Südamerika ab. Wie die „Daily Mail“ schreibt, hatte Attenborough bei seiner Reise einen tragbaren Kassettenrekorder dabei. So landete auch der Track „La Llegada“ aus Paraguay auf dem Album, bei dem Eladio Martinez und sein Orchester aus drei Harfen und vier Gitarren zu hören sein werden.

Der Rock-Opa aus „Tatsächlich Liebe“ ging übrigens eine Wette ein, um auf Platz 1 zu landen: Wenn er es schafft, wird es nackt im TV auftreten. Doch so gibt sich der Sir David Attenborough nicht, auf seinem Albumcover lehnt er sich in Anzug und Hemd frisch rasiert mit gefalteten Händen auf einen Holztisch – ganz der britische Gentleman.

Von Geraldine Oetken / RND