Berlin

Den deutschen Musikpreis „Echo“ wird es in seiner heutigen Form nicht mehr geben. Das hat der Vorstand des Bundesverbandes Musikindustrie am Dienstag in einer außerordentlich Sitzung beschlossen.

„Der Echo sei viele Jahre ein großartiger Preis und zugleich zentrales Branchenevent mit vielen bewegenden Momenten und herausragenden Künstlerinnen und Künstlern gewesen“, hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Dennoch wolle man nicht, dass der Preis als „Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen wird.“

Der Vorstand entschuldigte sich zudem für die Kontroverse, die durch die Verleihung des Preises an die Rapper Farid Bang und Kollegah entstanden war. Die Künstler wurden für ihr als antisemitisch kritisiertes Album „Jung, brutal, gut aussehend 3“ ausgezeichnet. Mehrere Echo-Gewinner gaben aus Protest daraufhin ihre Preise zurück. Unter anderem wurde Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen die beiden gestellt. Die Plattenfirma BMG ließ die Zusammenarbeit mit den Rappern nach dem Skandal vorerst ruhen.

Aus Sicht des Bundesverbandes Musikindustrie sei die Marke des „Echos“ dadurch derart beschädigt worden, dass ein Neuanfang notwendig sei. Auch die Preisverleihungen „Echo Klassik“ und „Echo Jazz“ sollen neu ausgelegt werden. Unter anderem sollen die Kriterien der Nominierung und Preisvergabe verändert werden.

Von RND/mkr